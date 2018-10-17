В Душанбе вчера похоронили начальника пресс-центра Таможенной службы, полковника Фахриддина Собирова. Он скончался от падения в результате скачка давления.

Управление МВД города Душанбе сделало официальное заявление: Фахриддин Собиров не был избит, а упал, потеряв сознание из-за высокого давления. Собиров ударился головой об асфальт и получил сильную травму. Это милиция выяснила, опираясь на данные свидетелей и технические возможности видеокамер системы «Шахри бехатар».

Происшествие произошло 13 октября в 11:02 на обочине дороги возле дома №37 по улице Рудаки. Оказавшиеся рядом люди вызвали скорую помощь.

"Согласно показаниям врачей, в тот момент уровень артериального давления Фахриддина Собирова достиг 220 на 120, что и привело к потере сознания", – сообщало ранее МВД РТ.

Не приходя в сознание, 15 октября он скончался в больнице.

Фахриддин Собиров Фото: Кадр с видео МИР-24

Два наезда

Это не первый случай гибели сотрудников пресс-центра Таможенной службы Таджикистана.

В конце ноября 2008 года начальник пресс-центра Таможенной службы республики при правительстве РТ, подполковник Абдурасул Шарифов, погиб в результате ДТП.

Тогда 60-летний руководитель пресс-центра был сбит водителем автомашины марки «Жигули» в ночь с 24 по 25 ноября на территории 82-го микрорайона столицы и от полученных тяжелых травм скончался в больнице.

В августе 1999 года старший инспектор пресс-центра Таможенной службы РТ, майор Сергей Ситковский скончался в результате наезда неизвестной машины на территории столичного рынка «Султони Кабир». Виновный в смерти Ситковского так и не был найден.

Один побег в ИГИЛ

В мае 2015 года Хумайро Мирова, вторая жена бежавшего в ИГИЛ полковника Гулмурода Халимова, отправилась в Сирию вместе с четырьмя детьми и присоединилась к террористической группировке "Исламское государство".

Хумайро Мирова Радио Озоди

Хумайро Мирова до 2015 года работала в пресс-службе Таможенной службы Таджикистана и имела звание капитана.

Однако, в начале 2015 года она вышла в декретный отпуск и родила сына. Несмотря на то, что ранее она не скрывала связь с Гулмуродом Халимовым, когда он занимал пост командира ОМОН МВД РТ, однако уже после его побега в Сирию, в интервью "АП" Хумайро Мирова отрицала какую-либо связь с Гулмуродом Халимовым.

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