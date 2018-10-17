Десятидневный региональный курс ОБСЕ «Становление разумного заказчика безопасных операций по демилитаризации» для порядка 30 военных и гражданских экспертов начался 16 октября 2018 г. в Алматы, Казахстан.

Участники из Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана повысят свою осведомленность и навыки в отношении соблюдения международных руководящих принципов и передовой практики для безопасной и эффективной утилизации обычных боеприпасов и взрывчатых веществ. Эксперт из Соединенного Королевства поделится своим опытом и передовой практикой в этой области.

Теоретическая часть курса проводится на базе Учебного центра Министерства обороны Казахстана «Партнёрство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) в Алматы. Практическое занятие будет проводиться на военном объекте в Капшагае.

Курс организован Министерством обороны Казахстана, Офисом программ ОБСЕ в Астане и Офисом программ ОБСЕ в Душанбе совместно с Программой комплексного сотрудничества по снижению рисков взрывоопасных средств ОБСЕ.

Мероприятие является частью долгосрочной поддержки ОБСЕ в развитии механизмов сотрудничества среди государств Центральной Азии для реагирования на обеспокоенность и вызовы, происходящие от обезвреживания взрывоопасных предметов.

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