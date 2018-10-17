Реальный рост экономики Таджикистана за девять месяцев этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года составил 7%.

Произведенный ВВП за январь-сентябрь нынешнего года сложился в сумме более 47,5 млрд. сомони (более $5 млрд.), что в сопоставимых ценах на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Пока превалирует сельское хозяйство

Сельское хозяйство пока занимает первую позицию в структуре ВВП (18,6%), хотя доля этой отрасли в экономике страны по сравнению с этим же периодом прошлого года снизилась на 2,1%.

С учетом того, что сезон сбора урожая еще не закончен, можно предположить, что до конца года доля сельского хозяйства в структуре ВВП может измениться в сторону повышения.

На промышленность, включая энергетику, приходится 17,2% произведенного за девять месяцев этого года ВВП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля промышленности выросла всего на 0,1%.

Торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны занимают в структуре ВВП 14,9%, транспорт, связь и складское хозяйство – 11,6%, налоги – 11,3%.

Правительство намерено превратить аграрный Таджикистан в развитое индустриальное государство. Для этого планируется наращивать промышленные и энергетические мощности, сокращая зависимость экономики страны от сельского хозяйства.

Прогнозы

В прошлом году рост экономики Таджикистана составил 7,1%. В этом году правительство ожидает рост на уровне 7%.

Международный валютный фонд в начале октября повысил прогнозы роста экономики республики по итогам этого года до 5%. До этого МВФ прогнозировал 4%.

Азиатский банк развития в конце сентября ухудшил прогнозы экономического роста во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана и Казахстана. Ожидаемый в 2018 году рост таджикской экономики, по прогнозам АБР, остается неизменным - 6%.

До этого, в начале сентября, Евразийский банк развития спрогнозировал Таджикистану сохранение высокого уровня экономической активности до конца года. Экономисты банка по итогам нынешнего года предрекают республике рост на уровне 7,1%.

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