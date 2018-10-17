В Душанбе районный суд вынес решение наказать двух студентов - братьев Худобердиевых, которые вырвали куст розы, избили садовника и нарушили общественный порядок штрафом в 100 тысяч сомони.

«Родные братья - Набиджон и Раджаббек Худобердиевы признаны выновными по статье 237,ч. 2 “б” УК РТ (хулиганство) и оштарфованы на 1000 расчетных показателей. Каждый из них выплатит по 50 тысяч сомони (один расчетный показатель равен 50 сомони, - прим. ред.)», - сообщили «АП» в суде района Исмоила Сомони.

В суде заявили, что 19-летний Набиджон Худойбердиев сорвал куст розы в Парке Национального флага, и сам признался в этом в ходе судебного процесса.

«Подсудимый заявил, что 5 мая, прогуливаясь с братом – 21-летним Раджаббеком в Парке национального флага, он сорвал куст розы с пятью розами. По его признанию, он сделал это по молодости и глупости», - сообщили в суде.

Однако, сообщили в суде, сорванным кустом дело не ограничилось.

«Братья Худойбердиевы избили садовника, который встретился им в парке и сделал замечание. Пострадал также и случайный прохожий, который пытался защитить садовника, за что получил удар в ногу», - сообщили в суде.

Посмотреть на возникшую потасовку собралось много людей, и этим самым был нарушен общественный порядок со стороны братьев, добавили в суде.

Суд района Исмоили Сомони Радио "Озоди"

Братья – сами жертвы?

Между тем, адвокат братьев Худойбердиевых Гули Зард на своей странице в соцсети Facebook написала, что все было на самом деле не так. Она утверждает, что не они избили охранника, а он их.

«Суд района Исмоили Сомони города Душанбе оштрафовал Раджаббека и Набиджона Худойбердиевых после того, как их избил охранник Парка национального флага, который поймал их «на месте преступления» из-за маленького куста розы, - написала она. - А ведь Набиджон Худойбердиев не рвал розы: он увидел уже сорванный куст и просто решил взять его. Но по дороге они встретили охранника парка С.Муродова, который вступил с ним в словесную перепалку из-за сорванного куста. Перепалка переросла в драку, в которой, судя по заявлению Худойбердиевых, охранник их избил».

Братья Худойбердиевы утверждают, что сами стали жертвами. фото со страницы адвоката Гули Зард в соцсетиц Фейсбук

Она написала, что обратилась со своими подзащитными в суд города Душанбе с апелляцией, чтобы отменить «суровый приговор», однако до сих пор не получила ответа.

Сторона защиты требует, чтобы следствие просмотрело записи камер видеонаблюдения, которые установлены по всему периметру Парка национального флага, и установило истинную картину инцидента.

«Из-за одного куста розы не следует губить жизнь двух молодых людей, тем более студентов из многодетной семьи», - отметила Гули Зард в беседе с «АП».

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