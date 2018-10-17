В политехническом колледже в Керчи (крупный город на восточных берегах Крыма) взорвали неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

В ведомстве подтвердили информацию о 13 погибших и более 50 пострадавших. Раненые доставлены в больницы, передает Telegram-канал Mash.

Аварийно-спасательные службы предпринимают меры для предотвращения возможных повторных взрывов в колледже, заявили в НАК. Означает ли это, что там нашли другие бомбы, ведомство не уточнило.

Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел около 11:30 по местному времени. Изначально сообщалось, что взорвался газовый баллон.

Однако потом со слов очевидцев выяснилось, что это все-таки был теракт.

Студент керченского политеха, который помогал эвакуировать раненых, говорит о моменте теракта. Один из его сокурсников видел нападавшего.

“Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненных, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике”, - приводит его словам Telegram-канал Mash.

Сейчас ищут подозреваемого. Это парень 20-25 лет, он попал на камеры наблюдения. У преступника было оружие (12 калибр) и - предположительно - взрывчатое вещество.

Подозреваемый с автоматом

Силовики считают, что именно он устроил нападение на керченский политех.

В Крыму ввели усиленный режим на дорогах. Досматривают всех автомобилистов по городу и на Крымском мосту. Движение к вокзалам ограничено. Будет объявлен трехдневный траур по погибшим.

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