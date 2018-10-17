«Никогда мы хорошо не жили, нечего было и начинать», - говорил писатель Василий Шукшин. Согласно статистике, уровень бедности в Таджикистане за последние 10 лет снизился на 24,3%, но на сегодняшний день все еще составляет почти 30%.

В честь отмечаемого сегодня международного дня борьбы за ликвидацию нищеты мы подготовили тест, который поможет понять, хорошо ли вы живете.