«Никогда мы хорошо не жили, нечего было и начинать», - говорил писатель Василий Шукшин. Согласно статистике, уровень бедности в Таджикистане за последние 10 лет снизился на 24,3%, но на сегодняшний день все еще составляет почти 30%.
В честь отмечаемого сегодня международного дня борьбы за ликвидацию нищеты мы подготовили тест, который поможет понять, хорошо ли вы живете.
Авторизуйтесь, пожалуйста
Дамир 42 минуты назад
Кто, ответит, на все ваши вопросы, то он точно не будет читать ваше издание и даже жить в Таджикистане. Нормальный человек из Душанбе или другого города Таджикистана ходит обычно нормальном одежде из Турции или Китая и кушает шашлыки или пиццу.
Рустам1 час назад
Вы достигли всего, о чём только можно мечтать и наверняка созрели для того, чтобы обратить свои взоры на тех, кому повезло меньше. Мужайтесь, к благотворительности рано или поздно приходят все уважающие себя владельцы приличных состояний.
Идиотский тест! Мои знания никак не приравнены моим доходам. У челвека с широким кругозором больше знаний и это совсем необязательно что он сказочно богат. И наоборот совсем не обязательно что богатое быдло имеет понятие о чем то, что предложено вашим тестом.
Гость Рустам59 минут назад
Абсолютно соглашусь. Тест 100©, но доходы далеки ...
vohid Рустам1 час назад
Получил то же самое и чувства те же. Присоединяюсь к сказанному.