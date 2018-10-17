Влад Росляков, который устроил стрельбу и взрыв в совем колледже

Следственный комитет РФ переквалифицировал уголовное дело со статьи "Терроризм" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом", сообщает Вести.ру.

Восемьнадцать человек пали от рук студента четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в учебном заведении.

В колледж студент вошел около 11:30 - он пронес с собой рюкзак с взрывным устройством и купленный неделю назад дробовик 12-го калибра. Сработали ли рамки металлоискателя, остается неизвестным — по предварительной версии, Росляков прошел в толпе однокурсников, так что вахтерша могла не обратить внимание на предупреждающий сигнал.

Огонь 18-летний молодой человек открыл на втором этаже: по словам очевидцев, он не прятался, а шел по коридору и стрелял во всех попадавшихся на его пути.

Спустившись вниз, Росляков устроил взрыв в столовой, после чего поднялся в библиотеку и застрелился.

На месте трагедии следователи обнаружили тела жертв стрелка.

"Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений", — говорится в сообщении СКР.

Число пострадавших превысило 50 человек, 39 из них находятся в больнице. Врачи борются за жизнь шестерых пациентов, состояние еще восьмерых оценивается как крайне тяжелое.

Влад Росляков был очень замкнутым, почти ни с кем не общался и давно удалился из соцсетей. Интересовался маньяками. Так говорят его одногруппники, пишет Telegram-канад Mash. В его доме проводится обыск. Родители Влада разведены. Он жил с матерью на съемной квартире.

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