Могила героя СССР душанбинца Василия Андреева, пулемётчика, который совершил подвиг во время Великой Отечественной войны, после реставрации была открыта на душанбинском погосте. Всего здесь захоронено семь героев Советского Союза.

Могилу Василия Андреева, пулемётчика, который в 1945 году во время немецкой атаки, получив тяжелое ранение, заменил погибшего командира взвода и обеспечил наступление пехоты, группа «Память-201» искала на таджикских кладбищах целых пять лет.

- Сначала мы искали на кладбище в Душанбе, потом обнаружили информацию о том, что он якобы был похоронен в Колхозабаде, стали искать там, но в конце концов, нашли захоронение в Душанбе. Итого из семи, мы нашли шесть могил героев СССР, которые были захоронены в Душанбе, осталась одна – могила Михаила Новосельцева, - рассказывает руководитель группы «Память-201» таджикский историк Гафур Шерматов.

Пулеметчик, Михаил Новосельцев в 1943 году в боях у украинского села Ивашковка уничтожил целый вражеский пулемётный расчёт, а затем переправился через Днепр со своим расчетом и принял участие в боях за захват и удержание плацдарма, продержавшись до переправы основных сил.

По словам Шерматова душанбинское кладбище – это 85 га земли, причем могилы героев СССР разбросаны здесь на большом участке, надписи на памятниках уже плохо читаются, родственников в городе не осталось и поэтому отыскать могилы – непростое занятие.

Такой была могила героя СССР Андреева, когда ее обнаружили

- В поисках нам, конечно, очень помогают сотрудники столичного кладбища, но могилу героя СССР Андреева мы нашли сами – помогла характерная, латунная звезда, которая сохранилась на его памятнике. Такие звезды были установлены только на памятниках героям СССР, - объясняет Шерматов.

Такой могила стала теперь

После того, как могила была найдена, участники группы «Память-201» приступили к ее реконструкции, финансовую поддержку им оказала компания «Газпром-нефть Таджикистан». Отремонтированная могила была торжественно открыта в день рождения героя – 16 октября; на церемонии присутствовали представители посольства России в Таджикистане, 201-й РВБ, студенты, школьники, городские активисты.

Российский посол Игорь Лякин-Фролов сказал, что тронут и всегда отмечает трепетное отношение к памяти героев Великой Отечественной войны, которое наблюдает в Таджикистане. Директор компании «Газпром-нефть Таджикистан» Фарход Мирзоев в свою очередь отметил, что участие в этой акции принимает за честь.

Группа «Память-201» занимается поисками могил неизвестных солдат, которые скончались во время Великой Отечественной войны в эвакуационных госпиталях столицы, могил выдающихся деятелей, похороненных в Душанбе: восстанавливает разрушенные памятники, подключает к своему занятию неравнодушных.

Всего за восемь лет поисков было обнаружено и восстановлено более 200 могил.

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