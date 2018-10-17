Могила героя СССР душанбинца Василия Андреева, пулемётчика, который совершил подвиг во время Великой Отечественной войны, после реставрации была открыта на душанбинском погосте. Всего здесь захоронено семь героев Советского Союза.

12:40 31 марта

Разыскивается могила: на душанбинском кладбище восстанавливают захоронения

Могилу Василия Андреева, пулемётчика, который в 1945 году во время немецкой атаки, получив тяжелое ранение, заменил погибшего командира взвода и обеспечил наступление пехоты, группа «Память-201» искала на таджикских кладбищах целых пять лет.

- Сначала мы искали на кладбище в Душанбе, потом обнаружили информацию о том, что он якобы был похоронен в Колхозабаде, стали искать там, но в конце концов, нашли захоронение в Душанбе. Итого из семи, мы нашли шесть могил героев СССР, которые были захоронены в Душанбе, осталась одна – могила Михаила Новосельцева, - рассказывает руководитель группы «Память-201» таджикский историк Гафур Шерматов.

 

Пулеметчик, Михаил Новосельцев в 1943 году в боях у украинского села Ивашковка уничтожил целый вражеский пулемётный расчёт, а затем переправился через Днепр со своим расчетом и принял участие в боях за захват и удержание плацдарма, продержавшись до переправы основных сил.

По словам Шерматова душанбинское кладбище – это 85 га земли, причем могилы героев СССР разбросаны здесь на большом участке, надписи на памятниках уже плохо читаются, родственников в городе не осталось и поэтому отыскать могилы – непростое занятие.

 

Такой была могила героя СССР Андреева, когда ее обнаружили

 

- В поисках нам, конечно, очень помогают сотрудники столичного кладбища, но могилу героя СССР Андреева мы нашли сами – помогла характерная, латунная звезда, которая сохранилась на его памятнике. Такие звезды были установлены только на памятниках героям СССР, - объясняет Шерматов.

 

Такой могила стала теперь

 

После того, как могила была найдена, участники группы «Память-201» приступили к ее реконструкции, финансовую поддержку им оказала компания «Газпром-нефть Таджикистан». Отремонтированная могила была торжественно открыта в день рождения героя – 16 октября; на церемонии присутствовали представители посольства России в Таджикистане, 201-й РВБ, студенты, школьники, городские активисты.

20:55 8 мая, 2017

В столице Таджикистана почтили память героев Великой Отечественной Войны

Российский посол Игорь Лякин-Фролов сказал, что тронут и всегда отмечает трепетное отношение к памяти героев Великой Отечественной войны, которое наблюдает в Таджикистане. Директор компании «Газпром-нефть Таджикистан» Фарход Мирзоев в свою очередь отметил, что участие в этой акции принимает за честь.

Группа «Память-201» занимается поисками могил неизвестных солдат, которые скончались во время Великой Отечественной войны в эвакуационных госпиталях столицы, могил выдающихся деятелей, похороненных в Душанбе: восстанавливает разрушенные памятники, подключает к своему занятию неравнодушных.

Всего за восемь лет поисков было обнаружено и восстановлено более 200 могил. 

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