Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала неконституционной норму закона «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики», согласно которой в случае оскорбления чести и достоинства президента иск в суд подается генеральным прокурором. Об этом 17 октября сообщило издание KaktusMedia.

Юристы пришли к выводу, что защита чести и достоинства президента Генпрокуратурой является чрезмерной и необоснованной мерой защиты. Ведь президент наравне с другими гражданами вправе самостоятельно обратиться в судебные органы.

В конце сентября депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Исхак Масалиев уже вынес на общественное обсуждение законопроект, который значительно смягчает эту норму. Согласно документу, обращение в суд в защиту чести президента должно стать не обязанностью, а правом генпрокурора. Причем президент должен сам письменно попросить его об этом.

В начале октября Конституционная палата признала неконституционной другую норму закона, обеспечивающую бывших президентов полной неприкосновенностью. В палате пришли к выводу, что правовой иммунитет бывших глав государств может существовать, но в законе должна быть прописана процедура лишения неприкосновенности. Этот проект на сайте Жогорку Кенеша еще не появился.

Аналитики предполагают, что идеи об отмене неприкосновенности направлены против бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которому может грозить ответственность по делу о коррупции на ТЭЦ Бишкека, передает ИА "Фергана". Что касается лишения президентов прокурорской защиты, то эта инициатива уже точно направлена не на бывшего, а на действующего президента (в оспоренной норме закона речь идет именно о действующих главах государства).

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