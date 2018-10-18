Несмотря на погодные изменения, отопительный сезон в Душанбе начнется не ранее 1 ноября, а если погода позволит и будет тепло - то 15 ноября, сообщил источник «АП» в энергетическом секторе правительства страны.

По его словам, 17 октября началась проверка работы теплотрасс города Душанбе.

«В этот день для проверки состояния теплотрасс было запушено тепло в микрорайонах Зарафшон и Испечак. Такие проверочные пуски до начала отопительного сезона будут проведены во всех микрорайонах города», - сказал он.

Ранее сообщалось, что ТЭЦ «Душанбе-2» в настоящее время производит ежесуточно до 4,2 миллиона киловатт-часов электричества.

«На данный момент пока работают только два агрегата ТЭЦ «Душанбе-2», которые вырабатывают до 4,2 млн. кВт/ч электроэнергии, - сообщили 4 октября «АП» в ОАХК «Барки точик». - Запуск еще двух агрегатов этого предприятия состоится позже».

В энергохолдинге отметили, что предприятие сейчас производит исключительно электроэнергию, так как необходимости в выработке тепловой энергии пока нет.

Суммарная мощность ТЭЦ «Душанбе-2» составляет 400 МВт электроэнергии и 360 Гкал тепла. Предприятие способно ежесуточно выработать до 9 млн. кВт/ч электроэнергии, что обеспечивает более 60% потребности столицы.

Между тем, с началом отопительного сезона после многолетнего перерыва Душанбинская ТЭЦ-1 начнет работать на узбекском газе.

Одновременно начнут работать две городские котельные «Восточная» и «Западная», которые входят в состав ТЭЦ-1 столицы.

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