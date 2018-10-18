Граждане Узбекистана, включая проживающих за границей, смогут оценить проводимые в стране реформы и высказать мнение по поводу того, какие изменения и в каких сферах общественной жизни необходимы республике в будущем. Это можно сделать в рамках опроса, объявленного центром «Стратегия развития», на специальном сайте — 2019.strategy.uz.

Интернет-пользователям предлагается заполнить анкету на узбекском или русском языке. Вопросник состоит из 31 пункта. В частности, узбекистанцы могут оценить реформы в государственном управлении, социальной, судебно-правовой сферах, экономике. Предлагается также выбрать один из вариантов ответа на вопросы, касающиеся ситуации в общественной жизни, инфляции, борьбы с коррупцией, свободы СМИ, работы органов власти, правозащитников и так далее.

Исследование будет проводиться не только в интернете. Специальные группы, созданные во всех регионах страны, проведут непосредственный опрос общественного мнения среди различных категорий граждан: молодежи, пенсионеров, государственных служащих, предпринимателей и представителей общественных организаций.

Опрос продлится до 5 ноября 2018 года. По итогам исследования общественного мнения аналитики центра «Стратегия развития» обобщат данные и предоставят предложения по внесению в проект Государственной программы следующего года.

С момента избрания на пост президента Шавкат Мирзиёев провозгласил политику открытого диалога между народом и руководством страны. Впервые в республике появилась виртуальная приемная президента, чего трудно было представить в годы президентства Ислама Каримова. Тогда власти не шли на контакт с населением, а обращения в вышестоящие инстанции нередко приводили к преследованию заявителей со стороны силовых структур. Впрочем, очень скоро населению стало очевидна бесполезность обращения в виртуальные приемные, поскольку на большинство заявлений были получены чиновничьи отписки.

С 20 апреля 2018 года в стране начал работать сайт «Mening fikrim» («Моё мнение») для сбора жалоб и предложений от населения. Набравшие определенное число голосов обращения направляются в Олий Мажлис (парламент) или кенгаши (советы) народных депутатов для рассмотрения в обязательном порядке. Первой петицией, которая набрала свыше 10 тысяч голосов и была направлена в парламент, касалась разрешения автомобильной тонировки.

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