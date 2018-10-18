На посту Бидур Шугнанского района ГБАО 15 октября сотрудники милиции были задержали пять человек, они оказали сопротивление, сообщает телевидение ГБАО.

Как отмечается на телесюжете, когда сотрудники милиции остановили автомашину «ВАЗ-2110» с транзитными номерами на посту ГАИ джамоата Сучон Шугнанского района, водитель автомашины не подчинился требованиям сотрудников ГАИ показать документы и попытался скрыться.

«Он протащил на капоте на 300 метров сотрудника милиции, который пытался остановить транспорт. Совместными усилиями правоохранителей машина была остановлена, водитель и пассажиры задержаны», - говорится в сюжете.

Среди задержанных 21-летний Абдурахмон Айёмбеков, племянник неформального лидера ГБАО - экс-командир одного из отрядов пограничных войск ГКНБ Таджикистана Толиб Айёмбеков, водитель 31-летний Навои Бодуров, 30-летний Амид Давлатджонов, 32-летний Максад Мазоров, 26-летний Фахриддин Давлатов.

«Экспертиза показала, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения, в автомашине обнаружили большое количество спиртных напитков», - отмечается в телесюжете.

Абдурахмон Айёмбеков приходится племянником Толибу Аёмбекову, одному из неформальных лидеров ГБАО. Отец Абдурахмона – Окил Аёмбеков вместе с водителем Толиба Аёмбекова – Хамза Муродовым после хорогских событий 2012 года были осуждены соответственно на 17 и 16 лет за убийство генерала Абдулло Назарова - тогдашнего начальника Управления ГКНБ Таджикистана по ГБАО.

6 лет назад убийство генерала нацбезопасности Назарова привело к отправке дополнительных сил для восстановления правопорядка в Бадахшане.

Толиб Аёмбеков наряду с Махмадбокир Махмадбокировым, Ёдгором Шомусалламовым, Мунавваром Шанбиевым, Хурсандом Мазориевым считаются одним из неформальных лидеров ГБАО.

Напомним, 16 октября в Хороге проходило заседание межведомственного штаба по обеспечению законности и правопорядка в ГБАО.

Глава ГКНБ Саймумин Ятимов на заседании сообщил, что наведение правопорядка в ГБАО продолжится.

"За прошедший месяц у населения области было изъято 183 ствола оружия, свыше 4,3 тыс. боеприпасов, наведен порядок в организации движения транспорта в Хороге", - сообщил глава Госкомитета национальной безопасности.

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