Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, по которому спортсмен гарантированно заработает 365 миллионов долларов, сообщает The Guardian
Контракт предусматривает проведение 11 боев в течение пяти ближайших лет.
До этого мексиканец выступал на телеканале HBO, который, однако, отказался от показа профессионального бокса. Переход Альвареса на DAZN означает, что в США его бои сможет посмотреть большее количество зрителей, поскольку на НВО бои мексиканца проходили по системе платных трансляций PPV.
Первый бой «Канело», который будет показан DAZN, назначен на 15 декабря с чемпионом WBA во втором среднем весе Роки Филдингом.
Предыдущим самым крупным контрактом в истории спорта было соглашение между бейсболистом Джанкарло Стэнтоном и клубом МЛБ «Майами Марлинз». В 2014 году Стэнтон продлил контракт с «Майами» на 13 лет за 325 миллионов долларов.
Сауль Альварес мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в первой средней и в средней весовых категориях. Чемпион мира по версии WBC (2011—2013), WBA (2013), The Ring (2013) и WBO (2016—2017) в первом среднем весе. Чемпион мира по версии WBC (2015—2016; 2018-н.в.), WBA (2018-н.в.), The Ring (2015—2018; 2018-н.в.) в среднем весе.
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Zorro1 час назад
АП, это 5-летний контракт, а не годовой. 365 млн на 11 боев в течении 5 лет. Что вы пишите?! Ужас!
http://allboxing.ru/news/20181017-1506/saul-alvares-podpisal-s-dazn-kont...
Jamik2 часа назад
Подтяните свою математическую грамотность. Контракт на 5 лет. 5 лет это 1825 дней. 365 млн за 1825 дней. 200 тыс. в день
Zorro Jamik1 час назад
С каждой статьей все хуже и хуже с фактами. АП - хотя бы копируйте и фильтруйте вимательнее. Кадровые перестановки нужны вам! Грамматика была на 0, теперь и факты!