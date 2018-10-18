Театр оперы и балета им. Айни

Для участия в мероприятиях Дней культуры Санкт-Петербурга в Душанбе 17 октября приехала петербургская делегация во главе с председателем Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрием Чернейко.

В составе делегации также представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, преподаватели русского языка и литературы, высококвалифицированные врачи и артисты творческих коллективов города, сообщили «АП» в пресс-службе мэра столицы.

В рамках визита состоятся встречи с заместителем председателя Душанбе Мавсумой Муини, министром труда, миграции и занятости населения республики Сумангул Тагойзода.

В программе Дней культуры, которые завершатся 20 октября - проведение круглых столов и встреч по обмену опытом в области трудовой миграции и межнациональных отношений.

Также в рамках мероприятий петербургские врачи проведут мастер-классы для специалистов медицинских учреждений Душанбе и консультации для населения.

Для учителей русского языка и литературы пройдут лекции-семинары, а для воспитанников душанбинских музыкальных школ будут организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах.

Сегодня, 18 октября, в 18 часов на площади «800-летия Москвы» у театра оперы и балета имени Садриддина Айни состоится гала-концерт с участием оперных солистов Мариинского театра Натальи Павловой и Андрея Серова.

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