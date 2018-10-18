Сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» продолжают проводить мастер-классы, рассказывая жителям Хатлонской области об истории развития связи, возможностях интернета и особенностях приложения «МегаФон Life». Участниками новой встречи стали студенты Бохтарского государственного университета, которых оператор пригласил к себе в гости.

Интернет и многочисленные мобильные приложения могут превратить смартфоны современных студентов в уникальное учебное пособие, органайзер и «карманный офис». Умный гаджет способен работать в роли калькулятора, словаря для изучения иностранных языков и библиотеки с тысячами аудиокниг, дневника с расписанием занятий, шпаргалки по химии или физике. Специальные приложения помогут контролировать себя (например, чтобы не «зависнуть» в соцсетях, когда нужно готовиться к зачету) или просыпаться вовремя – «хитрый» будильник на смартфоне не получится выключить, если не решить задачку.

Мобильные учителя рассказали студентам не только об этих возможностях, но и о мобильном приложении, разработанном самим оператором. С помощью «МегаФон Life» можно писать сообщения друзьям, создавать групповые чаты, обмениваться фото и видео. Кроме того, приложение позволяет бесплатно принимать звонки из-за рубежа и совершать вызовы другим пользователям «МегаФон Life» по всей территории Таджикистана. Как отметили некоторые гости, они уже подключили это полезное приложение для общения с родными, работающими в России.

«Мы проводим занятия по повышению интернет-грамотности для абонентов всех возрастов, но студенты – особенная категория: обычно это продвинутые пользователи, которые быстро осваивают все полезные новинки. Тем приятнее открывать для них новые возможности современного интернета. Уверен, многие участники прошедшего занятия начнут использовать те приложения, о которых мы рассказали – а значит, учиться еще лучше, а жить – еще интереснее!» – говорит руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

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