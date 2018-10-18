Более двух десятков воздушных судов государственного авиаперевозчика до конца будущего года будут выставлены на продажу.

Списаны с баланса авиакомпании и проданы будут воздушные суда «Таджик Эйр» 1969-1992 годов выпуска.

Об этом говорится в специальной программе государственной поддержки ОАО «Таджик Эйр» на 2018-2023 годы.

Согласно плану мероприятий по реализации данной программы, технику авиакомпании планируется продавать в текущем и следующем, 2019 году.

Принятие такого решения объясняется «завершением срока эксплуатационных ресурсов и хранения (снятие с производства, консервация), убыточности их восстановления, большего потребления топлива по сравнению с зарубежными воздушными судами, а также в целях обеспечения безопасности полетов».

Вырученные денежные средства планируется направить на финансовое оздоровление государственного авиаперевозчика.

Список воздушных судов ОАО «Таджик Эйр», которые подлежат продаже

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