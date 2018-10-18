Около двух недель назад, компания Tcell анонсировала запуск новых тарифных планов «Даркор». Даже за этот небольшой период, большое количество абонентов подключились к тарифным планам «Даркор», и уже можно определить их предпочтения: лидер по подключениям – тариф «Даркор 59», сразу за ним в рейтинге – «Даркор 99».

В линейке «Даркор» от Tcell – 6 тарифных планов, которые различаются наполнением: разными объемами пакетов интернет-трафика, минут и СМС. «Даркор» был создан как универсальный тариф, для людей, которые всегда хотят быть на связи: и для интернет-пользователей, которые не привыкли считать расходы мегабайтов трафика, и для тех, кто часто совершает звонки и пишет сообщения. В «Даркор» - большой пакет мегабайт для использования Интернета, пакет минут на исходящие вызовы по Таджикистану. А звонки внутри сети Tcell безлимитные и не тарифицируются!

Таким образом, «Даркор» - это действительно «Нужный» тариф во всем, что бы вам не понадобилось – звонить, писать сообщения, или находиться в сети.

Самый популярный тариф по подключениям на сегодняшний день – «Даркор 59». Всего за 59 сомони в месяц, он предоставляет 3000 МБ интернет-трафика, 30 минут для звонков на номера других операторов, и абсолютно безлимитные звонки внутри сети Tcell! Для примера, 3000 МБ – это 6 часов беспрерывного просмотра видео в Youtube, 60 часов онлайн-игр, и 35 часов серфинга по социальным сетям.

Тариф «Даркор 99», второй по популярности тариф из линейки - еще более объемный. За 99 сомони в месяц тариф предоставляет 8000 МБ трафика, 80 минут на звонки и безлимит внутри сети. 8000 МБ хватит на то, например, чтобы скачать 2250 музыкальных трека, 14 серий любимого сериала, или 180 аудиокниг!

«Мы не удивлены, что самые популярные тарифы по подключению именно «Даркор 59» и «Даркор 99». Это не самые низкие по цене тарифы из всей линейки, и они содержат довольно большие пакеты услуг. В наше время и общение, и работа, и учеба, и хобби, такие как увлечение фильмами или музыкой – полностью переходят в цифровой мир. Судя по первой статистике, наши абоненты любят общаться и выбирают тарифы, которые позволяют им быть на связи со всем окружающим миром», - отмечают в компании.

В линейке «Даркор» каждый абонент мобильной сети может выбрать для себя подходящий тариф, соответствующий личным интересам и потребностям: начиная от «Даркор 19» и до «Даркор 199».

Подробнее о тарифах можно узнать на официальном сайте компании: http://www.tcell.tj/new-tariffs/tariff-darkor.php

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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