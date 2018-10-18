Верховный суд Таджикистана в ближайшие дни приступит к рассмотрению уголовного дела о жестоком убийстве четырех иностранных велотуристов, которое произошло в конце июля на автотрассе в Дангаринском районе, сообщил источник в Верховном суде республики.

По его словам, судебное разбирательство не засекречено, но на него не могут попасть все желающие, в том числе, и журналисты.

«Заседания суда по делу пройдут в здании СИЗО №1 Минюста Таджикистана, где содержатся подсудимые и по внутренним правилам вышеназванного следственного изолятора туда могут попасть лишь те лица, которые имеют специальные разрешения», - отметил источник.

Между тем, руководство Верховного суда поручило пресс-службе ВС максимально широко освещать для прессы заседания данного судебного разбирательства.

Нападение на иностранных туристов произошло 29 июля этого года на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области: автомобиль, в котором были несколько человек, наехал на иностранных велосипедистов, путешествовавших по Таджикистану, затем нападавшие вышли из салона и добивали раненых ножом.

В теракте погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили увечья.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию.

В отношении Хусейна Абдусамадова было возбуждено уголовное дело по статье 104, ч. 2 (Убийство с особой жестокостью) и по статье 179 ч. 2 (Терроризм).

Кроме него на скамье подсудимых будут находиться 10 жителей города Нурек, в том числе двое по факту финансирования террористов, восемь обвиняются по статье 347 (Несообщение о преступлении) УК. Им грозит выплата штрафа в размере 50 тысяч сомони или лишение свободы на срок до 2 лет.

Есть вопросы

Почему данное судебное разбирательство пройдет в СИЗО, а не в здании Верховного суда, в ВС объяснять не стали. Тогда мы спросили об этом у человека, близкого к следствию.

- В этом деле много вопросов с самого начала. Их задерживали не простые участковые, а специально подготовленные бойцы. И они не смогли их взять живыми? Или это вопрос к профессионализму наших силовиков или задачи брать живыми не стояло, - говорит он. – Я склоняюсь ко второй версии.

Но зачем их нужно было убивать? Логичный ответ, - чтобы они во время перекрестных допросов не могли сказать чего-то лишнего. Очевидно, что когда дают показания несколько человек, повернуть расследование дела так, как нужно труднее, чем когда подозреваемый остается один. Это знает любой даже начинающий следователь.

- Может, с этими терактом все было совсем не так, как нам рассказывают правоохранители – поясняет он. – Возможно, именно по той причине - чтобы подозреваемый не сказал чего-то лишнего и было решено проводить заседания в СИЗО.

… Из всех громких дел, о которых мы смогли вспомнить, в СИЗО рассматривались дела в отношении экс-командира президентской гвардии Таджикистана Гаффора Мирзоева в 2006 году и в отношении экс-министра промышленности республики Зайда Саидова, в 2015-ом. Но те дела, нужно отметить, были засекреченными.

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