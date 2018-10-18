Почему Минобразования решило увеличить школьный учебный год еще на неделю? Мы задали этот вопрос Минобразования и получили ответ – «чтобы охватить детей полным учебным материалом».

Согласно постановлению правительства от 25 сентября в Таджикистане у школьников теперь вновь будут осенние и весенние каникулы, однако при этом учебный год в Таджикистане составит 36 недель. Так, согласно постановлению, первая четверть в этом году будет продолжаться с 1 сентября до 31 октября, вторая - с 11 ноября по 31 декабря, третья - с 11 января по 20 марта, а четвертая четверть начнется с 1 апреля и закончится 14 июня. Исключение составили только первоклассники - их обучение закончится на неделю раньше - седьмого июня.

В чём смысл продления учебного года на неделю?

По словам Зулфии Сафаровой замдиректора Республиканского учебно-методического центра при Министерстве образовании и науки, специалисты отрасли провели анализ, который показал, что в связи с недостаточностью временного периода, отведённого на учебный процесс, программа в общеобразовательных учреждениях учениками осваивается на недостаточном уровне. Именно поэтому учебный год был продлён с 34 (это еще когда дети учились до 25 мая) до 36 недель (с этого года).

- Другая причина в том, что у нас в связи с большим количеством учащихся, занятия проходят в две смены. Во многих странах мира, например, занятия проходят только в одну смену, что позволяет вписать в расписание больше учебных предметов. Кроме этого в последние годы в школьные расписания внесены несколько новых дисциплин: информационные технологии, основы экономики, азбука предков, семейные ценности. Соответственно, всё эти предметы требуют дополнительных часов. И ещё, в календаре у нас много знаменательных дат, которые согласно закону «О праздничных днях» являются выходными. Беря во внимание все эти критерии, специалисты и предложили продлить учебный год до 14 июня, - отметила Зулфия Сафарова.

Гражданская инициатива

Весенние и осенние каникулы в Таджикистане отменили в 2010 году. Это было связано с энергетическим кризисом - недостатком электроэнергии и лимитами в зимний период. Детям тогда обеспечили перерыв в учебе в январе (при этом не нужно было отапливать школы целый месяц), но, чтобы компенсировать это, их лишили привычных каникул весной и осенью, а также продлили учебу во втором полугодии. Родители неоднократно жаловались на новую систему, заявляя, что она негативно сказывается на учебе.

В 2017 году правительство Таджикистана объявило, что лимита на энергию больше не будет. Однако возвращать прежнюю структуру учебного года Министерство образования тогда отказалось.

Возвращению каникул поспособствовала инициатива матерей школьников, они выложили в группе Tajik Mama в соцсети Facebook соответствующее обращение к властям, а также обратились в Минобрнауки. Ведомство в ответ сообщило, что не будет менять школьную программу. Но таджикские мамы пошли дальше, они написали письмо главе аппарата президента Республики Таджикистан Озоде Рахмон. «Лишение учеников, особенно начальных классов, осенних и весенних каникул оказывает негативное влияние на их моральное и физическое состояние, - писали авторы обращения. - Это, в свою очередь, приводит к тому, что у наших детей теряется интерес к учебному процессу. Не лучшим образом действуют на возвращение в учебный процесс и длительные каникулы зимой».

После этого вопрос был изучен, и каникулы детям вернули.

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