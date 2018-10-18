В Таджикистане задумались над созданием Фонда по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников. Эта идея прозвучала 16 октября в Душанбе на конференции по привлечению инвестиций зарубежных соотечественников в таджикскую экономику. Пока это только идея, которая требует проработки, но, возможно, вскоре она будет воплощена в жизнь.

"Идея заключается в том, что многие наши зарубежные соотечественники располагают возможностями инвестировать в экономику своей родины. А Таджикистан, в свою очередь, нуждается в финансовых ресурсах для реализации множества проектов", - отметил «АП» глава Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана Шараф Шерализода.

По его словам, это пока всего лишь идея, которая рассматривается, и на данный момент слишком рано говорить что-то конкретное.

«Необходимо до конца все обдумать, чтобы потом с конкретным предложением выйти на руководство страны, - отметил он. - В первую очередь, нужно разработать механизм привлечения инвестиций соотечественников, и эффективного использования этих средств».

«Нужно также продумать то, какую выгоду, преференции при вложении своих средств получат инвесторы – мигранты», - заявил он.

В целом, считает глава Совета, от создания такого Фонда инвесторы получали бы прибыль, а республика получала бы выгоду от открытия новых рабочих мест и роста государственных доходов.

«Наша идея основана на мировой практике, на опыте таких стран, как Армения, Филиппины и другие», - добавил Шерализода.

Потенциальные инвесторы

Таджикистанцы стали покидать родину с началом гражданского противостояния в республике в начале 90-х годов. В основном граждане Таджикистана в поисках более достойной работы уезжают в Россию.

Согласно данным Главного управления МВД России по миграции, в 2017 году было поставлено на учет 2,1 млн. граждан Таджикистана. В частности, около 937 тыс. указали целью своего визита «работу». Из них почти 440 тыс. человек смогли получить разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности.

Доля официально работающих граждан Таджикистана в общей численности занятых в экономике России в 2017 году составила 0,6%, а их вклад в ВВП России - 550 млрд. рублей.

С учетом нелегально работающих таджикских трудовых мигрантов эти цифры увеличиваются более чем в два раза – 1,3% и 1,2 трлн. рублей, соответственно.

Среди мигрирующих из Таджикистана людей находятся также высококвалифицированные специалисты и ученые. Так, в 2017 году в России работало около 340 высококвалифицированных специалистов из Таджикистана.

В Россию за последние 10 лет выехали 230 кандидатов и докторов наук из Таджикистана.

Многие таджикские поданные впоследствии получают российское гражданство. Численность таких людей за последние 2,5 года составила около 68,4 тыс. человек.

Объем частных денежных переводов из России в Таджикистан в 2017 году составил около $2,6 млрд., что равняется 37% прошлогоднего ВВП Таджикистана.

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