Эксперты считают проверку на девственность унизительной процедурой, которая нарушает права девочек и женщин, угрожая их физическому и психологическому здоровью. Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения, Управления по правам человека и Структуры «ООН-женщины».

Оно приурочено к началу Всемирного конгресса гинекологии и акушерства, который открылся сегодня в Бразилии, сообщается на сайте ООН.

Принудительная проверка на девственность – это медицинская процедура, которая существует по меньшей мере в двадцати странах мира.

Ее проводят медики или даже полицейские, как правило, по требованию родителей или потенциального жениха, чтобы убедиться в том, что девушка не вступала в сексуальный контакт и сохраняет девственность.

Иногда этой процедуре подвергаются предполагаемые жертвы сексуального насилия, чтобы установить имело ли место изнасилование.

«В контексте глобальной кампании в защиту женщин и девочек от насилия, мы призываем положить конец этой зачастую болезненной, унизительной и травматичной практике, в которой нет медицинской необходимости», - говорят авторы заявления.

В Таджикистане такие факты имеют место быть

Несмотря на то, что официально такая процедура в нашей стране не проводится, многие семьи прибегают к ней перед свадьбой.

Однако бывает и так, что уже через несколько дней девушек выгоняют с позором из дома новоиспеченного мужа, обвиняя в том, что они недевственны.

И это еще более унизительно - ведь девушкам наносится непоправимый ущерб, страдает не только репутация, но и психика.

Буквально недавно СМИ сообщали о вопиющем случае, когда 21-летнюю жительницу Бальджувана, выданную насильно замуж, выгнали из дома мужа на второй день после свадьбы, обвинив в том, что она порочна.

После свадьбы муж, который женился по настоянию родителей, сильно избил молодую жену, обвиняя ее в отсутствии девственности. Более того, он насильно заставил ее признаться в том, что она вышла замуж порочной и записал это как доказательство на телефон.

По данным Республиканского центра судмедэкспертизы, за первое полугодие 2018 года к ним обратились 22 жениха, сомневающиеся в девственности молодой невесты.

Мастона, с которой поговорило Радио "Озоди", с болью вспоминает ту ночь: «Он заставлял меня произнести вслух имя какого-то молодого человека, заставлял сказать, что мы любили друг друга и имели добрачную сексуальную связь. Я не могла все это повторить, но он сильно бил меня, от его ударов у меня пошла кровь из носа и лопнула ушная перепонка. Он стал угрожать, что подстрижет меня налысо и выставит из дома в чем мать родила. Я не выдержала всех этих издевательств и боли, и призналась на камеру телефона, что вышла замуж не девственницей».

В соответствии с принятым в 2006 году законодательством, в настоящее время в Таджикистане можно бесплатно провести генетический анализ и проверку на девственность, но подобный осмотр не является обязательным.

Несмотря на то, что последовавшая за этим медицинская экспертиза подтвердила тот факт, что Мастона вышла замуж целомудренной, она до сих пор думает, что люди верят в обвинения ее бывшего супруга и ловит на себе косые взгляды соседей и знакомых.

Отцу девушки пришлось выехать из кишлака в столицу и почти год он пытается восстановить честь дочери и семьи.

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