Дебош в стиле российских футболистов Кокорина и Мамаева имеет место во всех видах спорта и в любых странах, в том числе и в Таджикистане. Но из-за того, что наших спортсменов мало знают в обществе, зачастую их выходки остаются вне пределов внимания общественности.

Футболисты Таджикистана на улице ведут себя более-менее благонравно. Тому есть несколько причин.

Во-первых, они не могут хвалиться такими успехами, как россияне, соответственно, среди наших спортсменов «звездная болезнь» встречается редко.

Хулиганство, драки, мат случаются, но в рамках игры.

Вне стадиона, где-то в городе, какой-то спортсмен, поступил так же как Кокорин и Мамаев, их задержала милиция - явление в нашей стране немыслимое. Но если и были какие-то случаи, то такие новости пропускаются мимо ушей общественности из-за безвестности спортсмена.

За футболистами в Таджикистане следят внимательно. Если он отличился неспортивным поведением на поле, его сразу вынесут на обсуждение в соцсетях.

Республика маленькая, нет возможности увернуться, их сразу ставят на место.

Самых заядлых футбольных хулиганов наказывает Федерация футбола, при которой существует специальный дисциплинарный комитет, они могут оштрафовать, отстранить, или даже дисквалифицировать на длительные сроки.

Драка в Регаре архивное фото

Кого уже наказали?

Летом этого года за избиение судей игрок команды «Хулбук» Юсуф Зоиров был дисквалифицирован сроком на один год, и оштрафован на 1250 сомони.

Именно за такое поведение игроки «Саройкамара» Хуршед Ямаков и Иброхим Мухтоджзода получили годичную дисквалификацию с денежным штрафом, а их коллегу Махмадшарифа Рахматова отстранили на 10 матчей.

Футболист «Равшана» Тохири Бахром в этом году был дисквалифицирован на 3 матча, и оштрафован на 250 сомони из-за плевка в судью.

Кстати, по свидетельствам очевидцев, буквально вчера, в полуфинальном матче Кубка Таджикистана в Турсунзаде на поле возникла драка между игроками команд "Регар-Тадаз" и "Худжанд": регарские футболисты были недовольны поражением.

В 2013 году тренер Республиканской школы высшего спортивного мастерства (РШВСМ) Косим Гафуров, игроки Далер Ёдгоров и Эхсон Паллаев применили физическую силу по отношению к арбитру: они избили его после матча.

В итоге тренера выгнали на полтора года из футбола, одного из игроков - на один год, другого – на полгода.

В том же году арбитр Парвиз Муртазаев также полез в драку с игроками, и на два месяца был отстранен от обслуживания всех соревнований, проводимых под эгидой Душанбинской федерации футбола.

Неспортивное поведение бывает и не в футболе

Лидер таджикского дзюдо Комроншохи Устопириён в прошлом году тоже поплатился за неспортивное поведение. Он был отстранен от участия во всех состязаниях внутри Таджикистана на два года за окорбление болельщиков.

В Душанбе весной прошлого года на состязаниях по национальной борьбе в финале в весовой категории свыше 80 кг победу присудили Саиджалолу Саидову, а Комроншох Устопириён занял второе место. Раздосадованный своим поражением Устопириён показал публике неприличные жесты.

Свидетелями неспортивного поведения и неприличных жестов известного спортсмена стали не только любители спорта, но и десятки тысяч телезрителей - соревнования транслировались в прямом эфире на телеканале «Варзиш» («Спорт»).

Потом стало известно, что Устопириёна спровоцировали сами болельщики, оскорбляя его во время выступления.

Однако спортсмен позже все же принес извинения за неподобающее поведение.

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