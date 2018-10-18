Узбекистанцы отныне смогут ввозить 1 единицу бытовой техники не более двух раз в год, и по 2 кг продовольственной продукции в месяц.



Согласно постановлению Кабинета Министров от 17 октября, в Узбекистане предусмотрено ужесточение норм беспошлинного ввоза товаров для физических лиц Узбекистана, сообщает CA-NEWS.

Отныне граждане страны смогут завозить по одной единице бытовой техники (холодильник, микроволновка и т.д.) раз в полгода.

Ранее населению разрешалось право беспошлинно завозить 20 видов товаров, каждый по одной штуке в течение одного месяца.

По новым правилам, узбекистанцы могут завезти только по 2 кг продовольственной или бытовой продукции в месяц с общим весом не превышающим 20 кг.

Ранее разрешалось завозить из ближнего и дальнего зарубежья по 2 кг продовольственной или бытовой продукции в течение суток.

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