АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе продолжатся Дни культуры Санкт-Петербурга.

- В рамках кинофестиваля «Дидор» состоится конкурс таджикских короткометражных фильмов (с 10:30 до 12:30), а в рамках программы международного конкурса будут показаны картины из Кыргызстана, Монголии, России. С 18:30 состоится международных конкурс короткометражных фильмов – в нем примут участие фильмы режиссеров из Латвии, Украины, Эстонии и Таджикистана – «Осязаемая смерть» Бехруза Давлатбекова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 ОКТЯБРЯ

1919 – В Худжанде открылся грензавод.

1929 – В Душанбе снят первый хроникально-документальный фильм, посвященный прибытию поезда.

1939 – Поставлена первая таджикская опера «Восстание Восе».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 ОКТЯБРЯ

1927 года – родился Народный поэт Таджикистана Наджмиддин Рахимов.

1936 года – родился кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Равшан Турабеков

1938-1994 года – родился композитор Миратулло Атоев

1942 года – родился доктор физико-математических наук Саидмухаммад Одинаев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 6-11 мороза, днем 2-7 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 17-22 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 3-8 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков, на перевалах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 8-13 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 19-21 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла.