18 октября в Узбекистан с государственным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. Он пробудет в Ташкенте два дня и проведёт переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

«В ходе переговоров лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — информирует пресс-служба Кремля.

Как отмечает пресс-служба Кремля, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев примут участие «в пленарном заседании первого Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана на тему «Сельское хозяйство как приоритетное направление развития российско-узбекистанских отношений».

Кроме того, лидеры двух стран в формате видеоконференции дадут старт началу строительства первой в стране и Центральной Азии АЭС. Оценочная стоимость проект — $11 млрд. Первый блок будет запущен в 2028 году.

Состоится в Ташкенте и Первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничествадля установления и развития прямых контактов между регионами двух стран.

"На саммите в пятницу будет принято решение о создании нового механизма торгово-экономического сотрудничества - именно совместной комиссии по сотрудничеству на уровне глав правительств. То есть, по сути дела межправкомиссию со стороны Узбекистана и России возглавят премьер-министры. Это, конечно, показатель высокой степени заинтересованности в дальнейшем развитии торгово-экономического взаимодействия", - рассказал ранее РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В рамках форума пройдет серия выставок, демонстрирующих промышленный потенциал регионов Узбекистана и России.

Предполагается, что по итогам визита Путина в Узбекистан будет подписано коммерческих соглашений на сумму в $20 млрд.

Что хочет Узбекистан, и что даст Россия

По мнению экспертов, Ташкент заинтересован в экономическом партнёрстве с Москвой, а для России также важное значение имеет стратегическая позиция Узбекистана.

В этом году двусторонний торговый оборот между РФ и РУ планируется довести до $5 млрд. За первые семь месяцев текущего года оборот вырос на 32% по сравнению с тем же периодом 2017-го. Доля РФ в структуре общего внешнеторгового оборота Узбекистана составляет 18%.

«Узбекистан — стратегический партнёр и союзник России. Двусторонние связи углубляются во всех ключевых сферах: политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной. Рассчитываю, что в ходе предстоящего на следующей неделе государственного визита в Ташкент у нас с президентом Шавкатом Мирзиёевым состоятся обстоятельные переговоры. И по их итогам будет подписан солидный пакет совместных межправительственных и коммерческих документов», — заявил 11 октября Владимир Путин, вручая верительные грамоты главам дипломатических ведомств, среди которых был и посол Узбекистана, сообщает RT.

Одним из ключевых моментов визита президента России Владимира Путина в Ташкент будет церемония начала строительства в Узбекистане АЭС по российскому дизайну.

Соглашение с российской государственной компанией «Росатом» о строительстве АЭС было подписано в Москве в сентябре этого года. Предполагается, что АЭС мощностью 2,4 гигаватта будет запущена в эксплуатацию в 2028 году, сообщает Интерфакс.

И еще...

Россия и Узбекистан достроят крупнейший в мире радиотелескоп для проверки гипотезы о том, что между разными галактиками существуют коридоры, так называемые «кротовые норы».

Базой международной обсерватории станет площадка на плато Суффа в Узбекистане. Ожидается, что «дорожная карта» проекта будет подписана в ходе данного визита российского президента в Узбекистан. Первые наблюдения ученые рассчитывают провести в 2023–2028 годах, сообщает eurasianet.

В рамках визита президента России в Узбекистане пройдет первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества и саммит ректоров вузов.

По итогам форума ожидается подписание многочисленных договоров о партнерстве между вузами России и Узбекистана, о создании филиалов российских вузов в Узбекистане, совместных факультетов, кафедр, образовательных программ по получению «двойных дипломов» по самым востребованным в Узбекистане специальностям.

А между тем

В Москве сегодня утром торжественно открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Скульптуру установили в сквере рядом с консульским отделом и гостевым домом Узбекистана на Якиманке, в самом центре российской столицы. Это сквер был назван именем Ислама Каримова еще в 2016 году.

Памятник представляет собой фигуру в полный рост, стоящую на фоне площади Регистан — главной достопримечательности Самарканда, родного города экс-президента.

На церемонии открытия памятника присутствовала большая делегация из Узбекистана во главе со спикером Сената республики Нигматиллой Юлдашевым, а также вдова экс-президента Татьяна Каримова. Всего в Москву из Ташкента прилетели более 100 человек, сооющает Коммерсант.

РИА Новости

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