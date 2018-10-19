Молодежная сборная Таджикистана по футболу (U-19) под руководством главного тренера Мубина Эргашева завершает подготовку к стартовому матчу чемпионата Азии-2018 против сборной Китая, который пройдет в субботу, 20 октября.

Таджикская «молодежка», которая прибыла для подготовки к азиатскому первенству в Индонезии заблаговременно, провела вчера тренировку. Для нападающего таджикской сборной Нуриддина Хамрокулова чемпионат Азии-2018 в Индонезии завершился, так и не начавшись: 18-летний форвард сломал палец правой ноги, из-за чего был вынужден покинуть расположение сборной.

Вчерашняя тренировка таджикской сборной длилась полтора часа. За это время игроки под присмотром тренеров Мубина Эргашева, Салохиддина Гафурова и Рахматулло Фузайлова сделали несколько тактических упражнений. Вратари же работали с Амоншо Содатсайровым.

с сайта ФФТ

В пятницу, 19 октября, подопечные Мубина Эргашева проведут заключительную тренировку перед стартовым матчем чемпионата Азии-2018 против сборной Китая, который состоится в субботу, 20 октября, на стадионе «Патриот» в Бекаси и начнется в 17:00 часов по душанбинскому времени.

Во втором туре во вторник, 23 октября, «молодежка» Таджикистана сыграет против сборной Малайзии. А в заключительном туре группового этапа в пятницу, 26 октября, наши футболисты сразятся с командой Саудовской Аравии.

Все матчи с участием молодежной сборной Таджикистана пройдут на стадионе «Патриот Цандрабага» в индонезийском городе Бекаси и будут начинаться в 17:00 часов по душанбинскому времени.

По итогам группового этапа чемпионата Азии-2018 по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу за медали и образуют четвертьфинальные пары. В случае выхода в следующий раунд в четвертьфинале молодежная сборная Таджикистана сыграет с одной из команд из группы «С» – Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией или Иорданией.

По итогам молодежного чемпионата Азии-2018 в Индонезии четыре лучшие команды получат путевки на чемпионат мира (U-20), который в следующем году пройдет в Польше.

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