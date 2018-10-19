Парламентская делегация Узбекистана прибывает в Душанбе в середине ноября. Ее возглавит глава Комитета Сената этой страны по вопросам обороны и безопасности, глава группы дружбы парламента Узбекистана с парламентом Таджикистана Фарух Дадахуджаев.

Визит узбекских парламентариев состоится впервые в истории двухсторонних отношений двух независимых государств в рамках договоренностей президентов Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева, сообщил «АП» глава группы дружбы парламента Таджикистана с парламентом Узбекистана, депутат нижней палаты парламента страны Зуфар Исмоилзода.

Группа дружбы парламента Таджикистана с парламентом Узбекистана была образована в начале 2000-х годов, узбекская сторона создала аналогичную группу в начале текущего года.

В ходе пребывания узбекской парламентской делегации в Душанбе стороны намерены обсудить вопросы взаимодействия в законотворчестве, обмена опытом, налаживания прямых контактов между народными избранниками.

Кроме того, стороны планируют обсудит вопросы налаживания связей местных маджлисов двух государств.

Ожидается, что в конце года парламентская делегация Таджикистана посетит с ответным визитом Ташкент.

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