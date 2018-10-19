Жители страны смогут наслаждаться установившейся солнечной, теплой погодой до конца октября, заверяют таджикские синоптики.

До конца месяца по всей стране будет без осадков, сохранится теплая и солнечная погода. Местами, однако, возможна переменная облачность, но температурный фон будет благоприятным – воздух прогреется до 24 градусов, заверяют в Агентстве по гидрометеорологии РТ.

Первый снег в районах республиканского подчинения и южных районах страны ожидается в декабре, но точного прогноза пока нет.

«В конце октября мы поедем в Москву и потом будет более точный прогноз. Долгосрочные прогнозы мы подготовим совместно с московскими коллегами», - пояснила «АП» начальник Центра метеорологического прогнозирования Агентства по гидрометеорологии РТ Джамиля Убайдуллоева.

В выходные будет жарко

Начиная с сегодняшнего дня, температура воздуха будет подниматься, сообщают синоптики.

Столбик термометра днем поднимется в стране до 24 градусов.

Asia-Plus

В Душанбе в предстоящие дни будет малооблачно, температура днем поднимется до 22 градусов. Но вот ночью все еще будет холодно - до 2 градусов.

В Согдийской области в выходные дни синоптики обещают переменную облачность, без осадков Температура в долинах ночью 3-8 тепла, днем 12-17 тепла.

В Хатлоне два дня переменная облачность, без осадков. Температура в долинах ночью 5-10 тепла, днем 22-23 тепла.

На выходные по ГБАО переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура по западу ГБАО ночью 1-6 мороза, днем 8-13 тепла, по востоку ГБАО ночью 5-10 мороза, днем -2+3.

Первый снег в некоторых регионах застал врасплох

Между тем, выпавший в некоторых регионах страны первый снег застал многих таджикистанцев врасплох.

В соцсетях появились фотографии покрытых снегом фруктовых садов. На районе Файзобод недавний снег уничтожил многие яблони, жителям приходится собирать с земли упавшие ароматные плоды. Садоводы Файзабадского говорят, что успели собрать лишь 50% фруктов.

Снег в Файзободе Источник: Facebook страница Абумуслим Каландаров

Однако, как сообщили "АП" в Министерстве сельского хозяйства Таджикистана, дехкане были предупреждены о предстоящем похолодании и снегопаде - во всех хозяйствах усиленно собирали урожай. Осадки последних дней не сильно повлияли на сбор урожая, утверждают в ведомстве.

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