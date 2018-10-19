Толиб Аёмбеков заявил, что всегда выступал за сохранение правопорядка в Хороге, и сегодня тесно работает с правоохранителями по предотвращению правонарушений среди молодежи.

В телефонном разговоре с "АП" он сказал, что на сегодняшний день в Хороге в руках населения не осталось незаконно хранящегося оружия.

"Если бы оно было, оно бы стреляло", - заявил Аёмбеков по телефону.

Однако, по его словам, он не помнит о таких инцидентах за последнее время в Хороге.

Толиб Аёмбеков, наряду с Махмадбокиром Махмадбокировым, Ёдгором Шомусалламовым, Мунавваром Шанбиевым, Хурсандом Мазориевым, считается неформальным лидером ГБАО.

Племянник и сын Толиба Аёмбекова ушли добровольцами в армию

Он также сообщил, что его племянник - Абдурахмон Аёмбеков, который 15 октября вместе с четырьмя другими молодыми людьми был задержан за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, позже был освобождён.

«Он был просто пассажиром в той машине, водитель которой не подчинился требованиям сотрудников ГАИ. Абдурахмон был трезв и не оказывал никого сопротивления представителям властей», - заявил Толиб Аёмбеков.

Он подчеркнул, что сегодня утром его родной сын и тот самый племянник добровольцами пошли служить в ряды таджикской армии.

«Я пока не знаю, где и в каких войсках, они будут служить», - сказал он.

Племянника Айёмбекова задержали в машине с алкоголем

15 октября на посту Бидур Шугнанского района ГБАО сотрудники милиции остановили автомашину «ВАЗ-2110» с транзитными номерами. Водитель автомашины не подчинился требованиям сотрудников ГАИ показать документы и попытался скрыться, протащив на капоте сотрудника милиции, который хотел остановить машину. Усилиями правоохранителей машина все же была остановлена, а водитель и пассажиры задержаны, сообщалось ранее в телесюжете ТВ «Бадахшон».

Среди задержанных тогда оказались 21-летний Абдурахмон Аёмбеков, племянник неформального лидера ГБАО - экс-командир одного из отрядов пограничных войск ГКНБ Таджикистана Толиба Айёмбекова, водитель 31-летний Навои Бодуров, 30-летний Амид Давлатджонов, 32-летний Максад Мазоров, 26-летний Фахриддин Давлатов.

Согласно экспертизе, все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения, а в автомашине было обнаружено большое количество спиртных напитков, отмечалось в сюжете.

Наведение порядка в Хороге продолжается

16 октября в Хороге состоялось заседание межведомственного штаба по обеспечению законности и правопорядка в ГБАО. На нем глава ГКНБ Саймумин Ятимов сообщил, что наведение правопорядка в ГБАО продолжится. Он также сообщил, что за прошедший месяц по поручению президента у населения области было изъято 183 ствола оружия, свыше 4,3 тыс. боеприпасов, наведен порядок в организации движения транспорта в Хороге.

"Законопослушным жителям ГБАО не стоит беспокоиться, их защитят стражи правопорядка и законы Таджикистана", - отметил тогда Ятимов.

А глава области Ёдгор Файзов заявил, что для наведения порядка и обеспечения верховенства законов на территории области месячный срок, который был дан президентом, недостаточен. "Мы в обязательном порядке выполним поручения президента, но для этого нужно время", - заявил Файзов.

В свою очередь генеральный прокурор Т аджикистана Юсуф Рахмон заявил на заседании, что если в ближайшее время свыше 71 млн сомони, выданных банками страны в виде кредитов населению области, не будут возвращены, в отношении их получателей будут возбуждены уголовные дела.

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