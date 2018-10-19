Жители Душанбе утверждают, что знаменитый таджикский писатель и актер Хошим Гадо вынужден продавать свои книги на улице, чтобы прокормить себя. Душанбинцы заметили актера на улице и написали об этом в социальных сетях. Далее активисты решили помочь Народному артисту и организовать встречу с ним в "Душанбе-Молле" (Ашан) в ближайшее воскресенье, 21 октября.

"Сегодня на перекрестке площади Сомони и "Шохона" увидела высокого мужчину, в костюме - остатки былой роскоши. Рядом на траве лежали сумки. По мужчине было видно, что он пересиливает свою неловкость. Подошел ко мне и протянул книгу, просил купить. Оказалось, что он сам автор этого произведения, актер Хошим Гадо. Сказал, что играл Сухроба", - написала о встрече с Народным артистом СССР в Facebook одна из пользователей.

Пользователи Сети поспешили опровергнуть, что актер нуждается. Многие отметили, что у актера достойная пенсия и ему помогают дети. По их мнению, дело скорее в том, что бывшему любимцу публики не хватает общения.

Инициативные же пользователи сети сразу нашли выход из ситуации: "Давайте устроим ему встречу со зрителем? Кто со мной? Нужна помощь в организации, логистике и обеспечению присутствия желающих!", - написала одна из активных пользователей Фейсбук Зуля Рахматова.

На ее призыв откликнулись многие. Было решено организовать встречу с Народным артистом СССР Хошимом Гадо: она состоится 21 октября в 16:00 в торговом центре "Ашан" (на площадке у магазина обуви FLO).

На встрече можно будет приобрести понравившуюся книгу Хошима Гадо с его автографом, пообщаться с ним и задать актеру вопросы.

Напомним, в 2013 году Хошим Гадо написал открытое письмо тогдашнему главе столичной администрации Махмадсаиду Убайдуллаеву с просьбой отремонтировать его квартиру и заменить устаревшие трубы, так как его пенсии на это не хватает. Мэрия откликнулась на эту просьбу: ремонт квартиры и отопительной системы актера был полностью завершен в течение 29 дней.

Сложный, трудно познаваемый и очень противоречивый

В актерскую профессию Хошим Гадоев пришёл как мальчишка-полусирота из далекого кулябского села Порвор. Хошим Гадоев снялся в 50 и более фильмах киностудий Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Беларуси, Алжира и других стран.

Первая его киношная роль была ролью Камила в фильме "Двенадцать часов жизни" (1963 год), а последняя — роль правителя Согдианы в картине "Зов предков. Согдиана", снятой в 1995 году.

На сцене он блестяще сыграл Гамлета, Эдипа, Сухраба, Хлестакова. Его таланту аплодировали стоя, награждая такими эпитетами как "неожиданный, непосредственный, непредсказуемый, самый оригинальный".

Очень точно охарактеризовал феномен Хошими Гадо журналист Павел Чхеидзе : «Хошим Гадоев – это целый мир, сложный, трудно познаваемый и очень противоречивый. Он доставляет радость таинственной игрой и способен вызвать раздражение у собеседника, он – государственный муж по уму и наивный ребёнок - одновременно, он познал огромную славу и остался во многом, великим неудачником. Словом, это человек, сотканный из противоречий, как клубок пряжи с нитками разного цвета и толщины. У нас не принято это говорить, но я всё-таки скажу: мы, его современники, имеем счастье видеть и общаться с живым гением. Да, знаю, это не по правилам «игры», дурацкой, придуманной нами игры: у нас ведь принято объявлять гением только покойников. Что ж, судите меня, я нарушаю эти правила!» (Павел Чхеидзе, журналист).

Хошим Гадо в роли Сухроба Источник: театр.ру

Досье "АП"

Хашим Гадоев - советский таджикский актер, родился 10 мая 1937 года в городе Куляб. В 1960 году окончил таджикскую студию Гиттиса, в 1965 — Высшие режиссёрские курсы при ГИТИСе в Москве. С 1961 года — актёр и режиссёр Таджикского театра драмы им. А. Лахути (Душанбе).

Сыграл на сцене более 150 ролей, поставил множество спектаклей, главный из которых «Царь Эдип» Софокла ставился на сцене более сто раз. К юбилею Рудаки в 2008 году поставил спектакль о жизни и творчестве этого великого поэта и мыслителя.

Играл на сценах Ленинабадского музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина (ныне Худжандский театр музыкальной комедии им. К. Худжанди), Русского драматического театра им. В. Маяковского в Душанбе.

В кино — с 1963 года. Снялся в более 50 картинах таджикских и иностранных режиссёров. Продублировал на таджикский язык более 100 ролей в художественных фильмах.

Член Союза кинематографистов Таджикской ССР (1972).

С 1996 года — доцент, позже профессор Таджикского государственного института искусств им. М.Турсун-заде. В 1970 году поставил спектакли со своими студентами: «Мир животных» С. Насафи, «Царь Тыква» А. Бахори, «Рассказы» А. П. Чехова.

Хашим Гадоев — автор биографических книг и философских эссе (11 книг): «Розхо», «Ассо», «Танхо», «Андешахо», «Я!?», «Кундж», «Кометы», «Джонбуз», «Ку», «Думы», «Мой Сухроб».

За свои заслуги Хашим Гадоев в 1988 году получил самое высокое звание в мире искусства - Народный артист СССР . Лауреат Государственной премии Таджикской ССР им. Рудаки - за участие в фильме «Рустам и Сухроб» (1973).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus