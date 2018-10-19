После завершения первого полуфинального матча на стадионе «Талко-Арена» в Турсунзаде между местным «Регаром» и «Худжандом», на футбольном поле произошла массовая драка с участием футболистов обеих команд.

Этот инцидент рассмотрел Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Таджикистана и принял решение дисквалифицировать главного тренера «Регара» Махмаджона Хабибуллоева на 10 матчей и оштрафовать на 2,5 тыс. сомони, сообщает официальный сайт ФФТ.

"За нарушение, выразившееся в грубом нарушении требований Регламента соревнований после окончания полуфинального матча Кубка Таджикистана «Регар-ТадАЗ» – «Худжанд» (17 октября), дисквалификационные и штрафные санкции применены в отношении игроков команды «Регар-ТадАЗ» Фируза Рахматова, Саидамири Саидахмада и Навруза Рустамова", - сообщается на сайте.

Меры приняты также в отношении игрока «Худжанд» Манучехра Ахмедова и массажиста Давронбека Джураева.

Однако, детали и причины драки официально не сообщаются.

Хасан Рустамов наносит удар с сайта fc-khujand.tj

«Вратаря худжандцев пинали ногами»

Напомним, 17 октября в полуфинале Кубка Таджикистана по футболу команда «Худжанд» обыграла в Турсунзаде хозяев поля «Регар-ТадАЗ» с минимальным счетом 1:0.

По словам очевидцев, после финального свистка, когда болельщики стали покинуть трибуны, на газон выбежала группа футболистов «Регара» во главе с главным тренером Хабибуллоевым и начала избивать игроков гостей.

Пострадали Манучехр Ахмедов, Фарход Тохиров и вратарь худжандцев Алексей Матросов, который в качестве легионера с этого года выступает за "Худжанд", приехав из Эстонии.

«Когда Матросов упал, его пинали ногами. Есть вероятность, что он получил сотрясение», – сообщают болельщики.

Однако, фанаты «Регара» сообщили, что гости оскорблениями спровоцировали тренера хозяев на нарушение.

Ответная игра между этими командами состоится 21 октября в Худжанде.

Алексей Матросов приехал из Эстонии работать в ФК "Худжанд" по контракту в этом году с сайта fc-khujand.tj

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