Таджикские женщины. Это они в страшные годы Великой Отечественной войны заменили мужчин, сев за рычаги тракторов и баранки автомобилей, сменив мужчин, ушедших на фронт.

Первое присвоение звания Героя Социалистического Труда в Таджикской ССР произошло 19 марта 1947 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких урожаев хлопка в годы войны были награждены труженики сельского хозяйства. И первой такое высокое звание получила именно женщина - Ходжахон Атабаева.

В последующие годы в Таджикистане, званием Героя соцтруда были награждены более 50-ти женщин. Им были оказаны почести, звание присуждалось в Москве, где они из рук руководителей страны вместе со звездой Героя получали и орден Ленина. И тогда этим героическим женщинам некогда было думать о нарядах и гламуре, они просто работали, делая свое дело лучше других.

Но прошли годы, герои состарились. Никого из них уже нет среди нас. Сегодня трудно найти их фотографии, узнать подробности биографий и к великому стыду их мало кто помнит...

1 /21 Ходжахон Атабаева, звеньевая колхоза «Коммунист Таджикистана» Сталинабадского района, Сталинабадской области в 1947 году

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