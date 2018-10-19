19 октября состоялась торжественная церемония старта проекта строительства первой АЭС в Узбекистане. Мероприятие ознаменовало начало инженерных изысканий для выбора площадки строительства будущей атомной электростанции.

Проект строительства АЭС предполагает возведение 2 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению «3+» и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности, включая существенно повышенную надежность современных технологий, сообщает "Росатом".

Церемония проходила в режиме телемоста между Ташкентом, где старт проекту дали Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин, находящийся в Ташкенте с государственным визитом, и одной из площадок проведения изыскательских работ. На площадке о готовности к началу работ докладывали заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов и Гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Лидеры двух стран нажатием символической кнопки положили начало буровым работам для отбора образцов грунта на одной из приоритетных площадок, которые были выбраны по результатам изучения с точки зрения сейсмологии, геологии, экологии и экономической целесообразности.

«Создание и развитие атомной энергетики Узбекистана, инициированное по решению президента Шавката Мирзиеева, определяет новую историю в энергетической отрасли страны и дает импульс для стабильного развития экономики и повышения благосостояния населения», - отметил в своем выступлении Алишер Султанов.

«Сотрудничество Узбекистана и России в атомной сфере насчитывает более полувека, и мы гордимся тем, что Узбекистан выбрал именно российские технологии для возведения первой в стране АЭС. Росатом построит в Узбекистане самую современную в мире атомную станцию поколения «3+» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200, которая отвечает всем международным требованиям безопасности», - сказал Комментируя событие, Алексей Лихачев.

Кроме того, в рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Узбекистана между Росатомом, Академией наук РУ и Агентством «Узатом». Документ предусматривает установление сотрудничества в области подготовки кадров для потребностей атомной энергетики и связанных сфер.

Меморандум также предполагает сотрудничество в организации деятельности в Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Кроме того, руководители Госкорпорации «Росатом» и «Узатом» Алексей Лихачев и Журабек Мирзамахмудов подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам формирования позитивного общественного мнения в отношении атомной энергетики в стране. Документ послужит основой для организации двустороннего сотрудничества в таких областях, как популяризация атомной энергетики в Узбекистане и информирование населения о современных ядерно-энергетических технологиях, обучение представителей национальных СМИ, организация и проведение совместных тематических конференций, а также реализация сторонами социальных и образовательных проектов на территории Узбекистана.

29 декабря 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано Соглашение в области мирного использования атомной энергии.

19 июля 2018 года был издан Указ Шавката Мирзиёева о создании Агентства по развитию атомной энергетики при Кабмине Узбекистана (Агентство «Узатом»). 7 сентября 2018 года премьер-министры РФ Дмитрий Медведев и Узбекистана Абдулла Арипов подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции по российскому проекту. 13 октября 2018 г. подписанное соглашение вступило в силу.

Первый энергоблок АЭС в Республике Узбекистан планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года.

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