Всемирная паутина даёт большие возможности для развития образования: дистанционное обучение, доступ к большому количеству информации. Во многих странах мира в вузах работает отдел дистанционного обучения, где взаимодействие учащихся и учителей осуществляется через интернет. Но в вузах Таджикистана не спешат запустить беспроводную сеть Wi-Fi в кампусах университетов. Некоторые учителя считают, что это навредит качеству обучения, а другие говорят, что это необходимо.

Таджикский национальный университет в 2017 году заявил, что c помощью Китая запускает бесплатный Wi-Fi для студентов. Тогда в университете сообщили, что этот проект даст студентам возможность электронного обучения, а также откроет доступ к мировым библиотекам. На днях пресс-служба университета сообщила о запуске беспроводной сети Wi-Fi и лингафонного кабинета на факультете языков Азии и Европы.

Как сообщил “АП” Махмадсаид Абдурахмонов, начальник информационно-аналитического центра ТНУ, это внутренняя беспроводная сеть уже введена и на другие факультеты, сейчас продолжается расширение сети.

В октябре 2015 года компания «МегаФон» запустила Wi - Fi - зоны для студентов трех крупнейших вузов Согдийской области – ХГУ, ТГУПБП и ГМИТ. Как сообщили «АП» в компании «Мегафон-Таджикистан», Wi - Fi -зона будет работать и в будущем. Однако она даёт бесплатный доступ только к информационному порталу Wikipedia. За использование других ресурсов надо платить.

- Беспроводная сеть Wi-Fi в корпусах ТНУ даёт студентам возможность подключиться к серверу университета, и посмотреть свои баллы в электронном журнале. Но в будущем мы хотим добавить электронные библиотеки и обучающие ресурсы. Но доступ к другим сайтам, в том числе социальным сетям и видеохостингам будет закрыт, - сообщил Махмадсаид Абдурахмонов.

В других учебных заведениях Таджикистана тоже нет полноценной бесплатной сети Wi-Fi для студентов. По словам студентов, в некоторых университетах Wi-Fi установлен, что называется, ради галочки, а в других он хоть и работает, но доступ даётся только учителям.

По мнению Бехруза Шукруллоева, заместителя декана факультета журналистики ТНУ, доступ к интернету в университете студентам может быть полезным, в случае если студенты будут использовать его целенаправленно.

- Хорошая идея, мы поддерживаем эту инициативу, однако надо задуматься о целенаправленном использовании. Если студенты используют его только в целях обучения, это хорошо. А если они используют для социальных сетей, игр или просмотра видео, это будет «медвежья услуга». Надо контролировать, - говорит Шукруллоев.

Медиатренер и блоггер Рустам Гулов считает, что давно пора запускать такие проекты, однако надо думать о файерволе.

- Wi-Fi в вузах нужен, и может быть полезен в процессе обучения. И речь не только о поиске нужной информации, но и об использовании интернета в процессе обучения со стороны преподавателей. Доступ к интернету студентам и преподавателям позволит использовать различные онлайн-ресурсы для добавления в процесс обучения интерактива. Например, на таких ресурсах как kahoot.it можно создать тесты и викторины, а доступ к нему дать студентам во время занятия и в режиме реального времени проводить образовательные упражнения, - говорит он.

В середине мая компания “Ошно групп” на территории некоторых университетов в столице, установила будки с интернетом - Wi-Fi роутеры. Студенты могут заплатить, получить пароль и пользоваться интернетом на расстояние 30 метров в радиусе от роутера. В терминалах-роутерах «Ошно групп» 100 Мб интернета можно купить за 1 сомони.

По мнению Рустама, надо задуматься об установке собственного файервола и блокировки доступа к ресурсам, которые к процессу обучения не имеют отношения.

Норис Шарофов, студент одного из вузов Душанбе считает, что давно надо переходить на новые форматы обучения. По его словам иногда уроки в университетах проходят так скучно, что студенты засыпают.

- В других странах несколько лет назад перешли на электронные методы обучения. Во время уроков задания даётся студенту в интернете, и студент решает онлайн. Учитель проверяет и ставит баллы. Однако для этого нужен хороший интернет и беспроводная сеть, - говорит Норис.

По его словам, если студент хочет зайти в соцсети или посмотреть видео, ему не нужен интернет вуза, он может это сделать и со своего телефона, поэтому это не может стать причиной отказа от проведения уроков в новых форматах, - считает студент.

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