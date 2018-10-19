Сборная Таджикистана по гребле на байдарках и каноэ в составе 28 спортсменов примет участие в соревнованиях Азии в Самарканде.

С 20 по 25 октября 2018 года в Самарканде пройдёт чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены уже выехали в Узбекистан. Среди них – призер Летних Азиатских игр-2018 Шахриёр Даминов.

В рамках чемпионата Азии одновременно пройдёт несколько стартов: среди юниоров до 18 лет, среди юношей до 23 лет, а также чемпионат по параканоэ и Кубок Азии по гребле на байдарках и каноэ среди взрослых спортсменов.

В соревнованиях, которые пройдут на самаркандском специализированном гребном канале, примут участие более 300 спортсменов из 15 стран мира.

Как сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Таджикистана со ссылкой на генерального секретаря Федерации гребли республики Нодира Сафарова, таджикские гребцы будут выступать на дистанциях 200-500-1000 метров в экипажах К-1, К-2, К-4, С-1, С-2, С-4, а у девушек аналогичные соревнования за исключением заплыва на 1000 метров.

Среди молодежи состязания пройдут в 200-500-1000 метров в экипажах К-1, К-2, К-4, С-1, С-2, С-4.

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