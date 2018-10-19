Можно выдохнуть свободно, история с ГБАО закончилась и нашим треволнениям относительно того - «Что же там будет?!» тоже конец. Это, пожалуй, лучшая новость на этой неделе. Но есть и другие. Приступим?

Президент вновь критиковал банковскую систему страны. Вроде бы – чего тут нового? А новое есть, глава государства указал Нацбанку принять действенные меры для привлечения иностранных инвестиций в банковскую систему. Вот хотелось бы знать, кто в здравом уме и трезвой памяти то даст? И что будет, если НБТ не найдет этих мифических инвесторов?

Кстати, потенциальные инвесторы эти – тот же МВФ говорит (так, точнее, думают эксперты), что нафиг нужно отобрать лицензии у проблемных банков страны и забыть об их существовании. Что думают эксперты еще, вы сможете узнать, если купите нашу газету за прошедший четверг.

Хотите, между прочим, знать, что кто вы из руководителей Таджикистана? Ну, так, несерьезно. Заходите на наш тест, и вы поймете, на кого из больших начальников республики похожи.

В ГБАО подводили итоги. Отчитались по собранному оружию (тут интересно, неформальный лидер ГБАО Толиб Аёмбеков уверен, что оружие там никакого и нет), рассказали, что наведения порядка давным-давно - аж целых 27 лет ждали сами жители области. Вопрос тут, конечно, - зачем так долго ждали? Могли и раньше навести. Или не могли?

Фото Радио "Озоди" Толиб Аёмбеков - один из неформальных лидеров ГБАО сказал в интервью "АП" что на сегодняшний день в Хороге в руках населения не осталось незаконно хранящегося оружия: "Если бы оно было, оно бы стреляло".

В «Барки точик» объяснили, зачем повышают стоимость электроэнергии. Лучше бы они этого не делали. Ну, правда, вот фраза недели: «В сравнении с расходами компании данное повышение тарифа для населения является не таким заметным: ранее население платило за каждый киловатт 16,87 дирамов, а после повышения – 19,37 дирамов», - БТ. Почитайте комменты, там всем досталось.

Теперь в Ташкент можно летать дважды в неделю. По понедельникам и четвергам. Правда, не таджикскими авиакомпаниями, а узбекской. Мы же летаем в Узбекистан достаточно нерегулярно – один раз в неделю это делает «Сомон Эйр», «Таджик Эйр» и вовсе сдулся спустя лишь месяц после открытия рейсов. Ну, да о том, что на таджикских пассажирах зарабатывать скоро будут уже все кроме самих таджиков, мы писали не раз.

А вот что касается «Таджик Эйр» тут совсем всё тяжело. Компания намерена распродать свои старые самолеты, чтобы на вырученные средства попытаться восстановить компанию. Тут есть список воздушных судов ОАО, которые подлежат продаже, и цены на них. Налетай, как говорится, торопись, раскупай, если можешь.

Впрочем, проблемы компании могут решить и другим способом – если ее кто-то купит. Кто-то с деньгами, большими деньгами и таким авторитетом, который позволил бы иметь настолько крупный бизнес в нашей стране. Безнаказанно. Правительство Таджикистана уже готово передать акции авиаперевозчика в частные руки. Чьими бы они могли быть?

Хорошие лайнеры в авиакомпании оставят Фото Asia-Plus

За последние недели в Таджикистане сообщалось о двух случаях осознанного заражения ВИЧ-инфекцией. Оба – при половом контакте. Мы задались вопросом, как в Таджикистане контролируют больных ВИЧ, и контролируют ли вообще?..

"Вратаря худжандцев пинали ногами": очевидцы рассказали, что творилось на "Талко-Арена" 17 октября. Главный «герой» - главный тренер «Регара» признан виновником массовой драки на футбольном поле.

Главный тренер «Регара» Фото с сайта ФФТ

В Таджикистане погиб офицер - командир одной из застав погранотряда Хамадони, который пытался вытащить солдата из речки. У нас, к сожалению, нет фотографии этого героя. Кстати, о героях. В Душанбе недавно нашли могилу предпоследнего героя СССР. Пулеметчика Василия Андреева. Ее искали целых пять лет.

Какие-то памятники восстанавливаются, а какие-то (нашей памяти) уничтожаются. В Душанбе сносят «Книжный мир». Скоро. Уже второй книжный за последние два месяца. Но если в первом случае, это были лишь магазины – на первом этаже «Московского дома», то сейчас – целое здание. Нам было грустно это слышать…

"Книжный мир" Фото Asia-Plus

Почему таджикские дети должны учиться до 14 июня? Минобрнауки говорит, что Таджикистан не успевает строить школы для увеличивающегося населения страны, а дети – изучать новые предметы: азбуку предков и семейные там ценности разные.

Вы не знаете, как выглядит американский бренд часов Anne Klein и никогда не кушали том-ям? А мы вот знаем и даже если не кушали, то знаем что это за ям такое. Ну, просто потому что мы всей редакцией уже прошли вот этот прикольный тест. Не обижайтесь на нас, это просто игра.

На этой неделе у нас просто космос! Точнее мальчик. Представляете, ему всего 13 лет, а он уже создал около 10 весьма полезных Android-приложений! Вот тут классное видео с юным гением.

Хоть синоптики и обещают нам солнечную погоду до конца октября, мы все же сделали для вас подробную карту с указанием 7-ми горячих источников в Таджикистане, в которых можно согреться осенью. Грейтесь душой и телом. И теплых вам выходных!