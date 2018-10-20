Полузащитник сборной команды Таджикистана Парвизджон Умарбоев уже третий год выступает в составе ФК «Локомотив» (Пловдив) в чемпионате Болгарии. В настоящее время этот клуб с 17-ю очками после 11 туров занимает 5-е место и находится в зоне еврокубков. На днях официальный сайт Lokomotivpd.com опубликовал интервью с таджикским футболистом.

- Когда вы начали играть в футбол?

- Начнем с того, что мой отец - бывший футболист, теперь тренер. А первый раз на стадион меня взял мой дядя, когда мне было 6 лет. Уже в 13 лет, друг моего отца, который был помощником тренера в «Рубине» (Казань), заметил меня. Благодаря ему я поступил в Академию футбольного клуба «Рубин».

Я начал тренироваться с 17-летними, хотя было мне всего 14. А вскоре я подписал свой первый контракт, еще не профессиональный, потому что был еще юным.

- А потом?

- В возрасте 15 лет я дебютировал за «Рубин» в матче Кубка России против «Енисея» из Красноярска. В 2013 – начале 2014 гг. играл в «Нефтехимике», в первой лиге России. В июне 2014 года перешел в «Химик» из Дзержинска, снова в первой Лиге.

В марте 2015 года я подписал контракт с чемпионом Таджикистана «Истиклолом». Провел там год и два месяца. Пока я был там, мне очень хотелось найти команду в Европе. Мои друзья шутили, что у меня нет никаких шансов, но я не переставал верить, что однажды это произойдет. Во время турнира в Санкт-Петербурге я встретился с менеджером пловдивского «Локомотива», и это можно назвать началом моей карьеры в клубе.

- Каковы были ваши первые впечатления от Болгарии и Пловдива?

- До переезда сюда я не бывал ни в одной европейской стране. Мне здесь очень понравилось, в Пловдиве меня встретили очень тепло. Мне помогли товарищи по команде адаптироваться на новом месте. Я не знал Болгарию, у меня была проблема с английским, но с помощью партнеров и тренера все идет благополучно. Мое взросление проходит здесь.

- У вас есть незабываемый матч в болгарском чемпионате?

- Конечно – это дерби с клубом «Ботев» из Лауты (район Пловдива, где расположена база ФК «Ботев») 20 ноября 2016 года, когда мы обыграли их со счетом 2:0. «Локомотив» выдал блестящий матч, и атмосфера стадиона была уникальной. Первым забил Мартин Камбуров, а другой гол забил я. Пока это лучший гол в моей карьере.

- Поддерживает ли ваша семья вас?

- Моя семья всегда поддерживала меня. Отец профессионально занимался футболом, и знал, что я не могу оставаться дома, мне нужно развиваться и реализовывать свою мечту. Домашние привыкли к тому, что быть постоянно в разъезде, это моя судьба. Как я уже сказал, мой отец в настоящее время является тренером в Таджикистане, где живут моя мать и мои две младшие сестры.

- Как вы отдыхаете?

- Я совершаю прогулки по городу. С подругой иногда выезжаем и за город.

- Как вы думаете, болгарские женщины отличаются от ваших землячек? Можете ли вы сказать, какие из них лучше?

- Повсюду люди разные, как мужчины, так и женщины. Но я не могу сравнивать болгарских женщин с женщинами Таджикистана, потому что есть большая разница в менталитете. Если я должен указать на существенную разницу, то в нашей стране женщина не пытается «мериться силами» с мужчиной, конечно, мужчина относится к женщине уважительно, но у каждого свои обязанности. Здесь (в Болгарии) женщины говорят: «Почему он может, а я не могу ...». Это не так у нас.

- Если прекратите играть в футбол, что еще вы бы сделали?

- Честно говоря, я даже не думал об этом. Я пропустил много уроков в школе из-за футбола, но футбол дал мне много, и я не представляю свою жизнь без него. Футбол - это моя жизнь! На данный момент я сосредотачиваюсь на футболе, хочу развиваться, повысить свое мастерство, улучшить показатели.

ДОСЬЕ

Парвизджон Умарбаев – игрок сборной Таджикистана и болгарского клуба «Локомотив» (Пловдив). Воспитанник футбольной академии «Рубин» (Казань, Россия). Родился 1 июля 1994 года в Худжанде. В составе сборной Таджикистана сыграл 17 матчей, забил 6 голов.

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