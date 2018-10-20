Генеральная прокуратура Таджикистана удовлетворила требование представителей гражданского общества о протесте на решение Минобразования о правилах поездок за границу.

«Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан был принесен протест об отмене указанных Правил в связи с противоречием ряду нормативных правовых актов Республики Таджикистан. Ваше требование было удовлетворено», - говорится в письменном ответе Генпрокуратуры представителям гражданского общества. Об этом сообщается на странице ОО "Независимый центр по защите прав человека" в Facebook.

В начале этого года Министерство образования и науки Таджикистана утвердило Решение Коллегии министерства от 28 февраля 2018 года под №7 «Правила поездок сотрудников образования и науки, преподавателей и сотрудников профессорско-преподавательского состава учебных заведений Республики Таджикистан в служебную командировку или на учебу за границу».

Решение состоит из трех частей. В первой части говорится, что указанные правила составлены на основе ряда законов и законодательных актов. Во второй приводится порядок выезда за границу работников центрального аппарата Минобрнауки и его подведомственных структур. Третья часть относится к учащимся, бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам и работникам вузов.

В п.19. говорится, что участие учащихся, бакалавров, магистров, аспирантов, докторантов и работников вузов РТ в конференциях, симпозиумах и других мероприятиях, связанных с образованием и наукой, как в стране, так и за ее пределами согласовывается с уполномоченным органом Минобрнауки. В п.20. говорится, что ответственным лицом в данном направлении является проректор по международным связям.

Далее приводится перечень необходимых документов для согласования выезда за границу. Это: официальное письмо за подписью руководителя образовательного учреждения; копия загранпаспорта; автобиография; копия приглашения на мероприятие. А также: заполненная анкета с указанием посещенных за последние 4 года стран; отдельно обоснование целей поездки с указанием необходимости, планируемых для обсуждения тем и т.д.; копия предполагаемой презентации.

Указанные документы должны быть представлены в срок не позднее 15 рабочих дней до даты предполагаемого выезда. В случае несоблюдения сроков документы не будут рассматриваться. Каждый из выехавших за пределы страны должен не позднее чем в течение 5 дней представить письменный отчет о своей поездке с приложением фотографий и копий подписанных документов (в случае если было заключено какое-то соглашение о сотрудничестве и т.п.).

В случае непредставления отчета в следующий раз заграничная поездка будет запрещена.

Исполнение данных правил указывалось обязательным для всех образовательных учреждений независимо от формы собственности.

Тогда Минобрнауки одной из причин принятия такого решения назвало профилактику присоединения молодежи к «неправильным» объединениям.

В июле текущего года представители гражданского общества направили обращение в Генпрокуратуру, в котором требовалось принести прокурорский протест в связи с противоречием правил законодательству.

«…Мы обращаемся к вам, чтобы соблюдались конституционные права людей и граждан, и не нарушались их права на свободу передвижения и выбора места пребывания и жительства, а также права покидать страну и возвращаться в нее…», - говорилось в обращении.

19 октября 2018 года представителям гражданского общества поступил письменный ответ с Генеральной прокуратуры, в котором указывается, что их требование удовлетворено.

Мнение Министерства образования по этому поводу "АП" узнать пока не удалось.

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