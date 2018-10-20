Моей хорошей знакомой поставили страшный диагноз - «рак». И в принципе она была бы не против пройти лечение здесь, не выезжая за границу. Смутило отношение, с которым она столкнулась в местной клинике.

На женщину при попытке получить медкарту, чтобы была возможность проконсультироваться с другими специалистами, врач обрушился с такими выражениями, которые не могут быть свойственны человеку, изначально избравшего свой путь как путь сострадания к ближнему: «У вас много денег? Так я могу вам выписать химию и на 12 тысяч долларов. Вам захотелось посмотреть Индию? Так купите индийский фильм».

Моей знакомой пришлось просто выключиться на время, чтобы не сорваться и получить заветную копию медицинской карты.

Возможно накопившаяся во враче обида за неустроенный быт, злость и боль родных, смерть пациентов, которые вроде были уже в ремиссии, нашла именно такой способ выхода. Но в этот момент, врач с накопившейся в нем агрессией пропитал раздраженностью и озлобленностью всех, кто был невольно вовлечен в разговор.

И так практически во всём. Пять минут, проведенных в соцсетях, заражают нас негативом, мы готовы буквально на кол поднять своего оппонента, перейти на личности, вцепиться в глотку тому, который посмел нам ответить. Пять минут, проведенных в общественном транспорте, вселяют в нас демонов, нас немного прижали, мы в ответ готовы треснуть сумкой, ну, или, по крайней мере, испепелить неуклюжего соседа взглядом.

Я небольшой ходок в театры, ну как-то не сложилось, то времени нет, то еще какую-нибудь причину придумаю, но после последней крайне некрасивой «склоки» в Фейсбуке между представителями, как мне казалось до последнего времени, душанбинской интеллигенции, я вряд ли соберусь пойти когда-нибудь посмотреть таджикский балет. А даже если пойду, всякий раз буду думать не о том, как выступают наши артисты, а как они и их оппоненты переходили на личности, называя друг друга «базарными бабами».

Мы привыкли с помощью агрессии защищать себя и свои взгляды. Признать правоту оппонента не позволяют правила, которые мы сами для себя определили. Мы читаем, как кто-то «удачно» прищучил собеседника, и стараемся невольно подражать ему, запоминаем колкие фразы, удачные на наш взгляд аргументы. Но при этом в злобе и хамстве растворяем и обесцениваем всё то, хорошее, которое изначально с самого рождения было заложено в нас.

Мир цикличен, мы получаем то, чем делились. Помогли прохожему, сказали спасибо продавцу, врачу, водителю, есть шанс, что все это вернется к нам, гарантии нет, но шанс есть. Поделились своей злостью, хамством, желанием унизить человека, нет гарантии, что с вами поступят также, но шанс есть. И наши шансы стремительно будут расти, когда хамов будет становиться все больше.

Исправить ситуацию одним принятием правильных законов, наказанием хамов на дороге, невозможно. Положительную энергию человечества мы можем сохранить, только делясь ею, каждый сам в отдельности.

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