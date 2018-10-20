Таджикского байкера и путешественника Фархода Калонова теперь знает весь мир. Вот уже около 5 месяцев он колесит по континентам, странам, городам и уголкам земного шара. В общей сложности за время кругосветного путешествия байкер посетит 50 государств и преодолеет 100 тысяч километров, на что потратит целый год.

По словам путешественника, его главная цель – благотворительность. Недаром поездка началась именно 1 июня в Международный день защиты детей.

Все мы родом из детства и то, кем мы становимся во взрослой жизни, во многом закладывается именно тогда. Фарход не исключение.

- Когда я был маленьким, в далекие советские годы, мы с отцом на его машине проехали дважды из Душанбе в Сочи и обратно. И все мои воспоминания об этом я воплотил в жизнь. Начав путешествовать, я в точности повторил маршрут по местам путешествия с отцом, правда я поехал на мотоцикле и проехал вдвое дольше.

Я с большой благодарностью вспоминаю те годы, когда я ездил с отцом. Это были самые яркие воспоминания моего детства.

А вырос я в Душанбе, учился в обычной школе №9, правда она была с английским уклоном. Потом я поступил в Педуниверситет на факультет иностранного языка. Параллельно я начал работать в гуманитарных международных организациях, так как на то время, чтоб попасть в них нужно было всего лишь знание языка. Так и проработал в разных международных организациях 7-8 лет своей жизни. Первые осознанные путешествия в мир начались именно с них, это были командировки в разные страны и города мира. На то время увидеть заграничные страны было пределом мечтаний, но я пошёл ещё дальше...



Лапландия

- Когда вы решили, что путешествие это не только хобби, а образ жизни?

- Так как я ещё в студенческие годы увлёкся мотоциклами, то своё желание увидеть мир связал именно с этим видом транспорта.

Раньше мне просто нравилось кататься на мотоцикле, и чтобы растянуть это удовольствие я ехал все дальше и дальше. И постепенно пришёл к тому, что путешествия это, наверное, уже не просто хобби, а часть меня, моей жизни. И я особенно рад, что меня поддерживает в этом моя семья и родители. Моя супруга проехала со мной на заднем сиденье мотоцикла практически все мои путешествия. Она как никто знает про тяготы в пути, про экономию бюджета, ночёвки в палатках и на скамейках, на стоянках, про отсутствие душа и нормальной еды, холод, и ветер и дождь. Но это все мелочи по сравнению с тем, что ты видишь! А видишь ты очень многое...



- Фарход вы является президентом единственного клуба байкеров в Таджикистане "Ирбис". По-моему байкеры и благотворительность, вещи далёкие друг от друга. Что вас побудило оказывать помощь людям?

- Не знаю точно… Но в какое-то время мы решили, что будем не просто колесить по миру, а приносить ещё и пользу людям. За это время мотолюбители уже стали неотъемлемой частью социальной жизни страны и принимали участие в большинстве благотворительных акций. Люди объединились в клуб, чтобы помогать другим, а не просто, чтобы кататься с ветерком. На тот момент мы уже проехались по всей Европе, побывали в США и во всех соседних с Таджикистаном странах. Изначально мы хотели рассказать миру о своей красивой стране, но последние несколько пробегов были посвящены благотворительным целям. Был благотворительный мотопробег Душанбе-Владивосток-Душанбе, я проехал за два месяца 22 тысячи километров, за которые были собраны деньги на операции трем девочкам, у которых был порок сердца. Операции провели, слава Богу, у них все хорошо. Тогда я окончательно понял, что путешествиями можно не только нести патриотизм и правильный пример молодёжи, но и можно и даже нужно помогать людям.



- Расскажите немного о патриотическом движении «Мы – таджики».

- Оно стартовало в 2015 году. Мы, три таджикских байкера проехали под эгидой проекта «Мы Таджики, За 4 моря» с флагами Таджикистана до Крыма через Турцию и обратно. Это заняло 2 месяца пути и около 17000 км. Это путешествие я посвятил своему детству.

В 2016 году я попытался провезти национальный флаг Таджикистан по Европе. Так родился второй проект «Мы Таджики-2, Галопом по Европе». Мы вдвоем с женой, и напарник с девушкой на двух мотоциклах проехали по всей Европе. Увидели 14 стран, десятки городов, несколько морей, озёр, рек. На это ушло около месяца пути при расстоянии в 8000 км.

В 2017 году я запустил совместный проект с посольством США «Мы Таджики-3, Путь на Запад». Втроём – я, моя супруга на одном мотоцикле, и второй байкер на другом - провезли флаги Таджикистана по 23 штатам Америки. Это заняло 36 дней пути и около 12000 км. В каждом штате нас тепло встречали наши земляки - таджики, которые уже живут там. А также мы были гостями нашего посольства в Вашингтоне.

- На этот раз в качестве транспорта вы выбрали машину, почему?

- Ехать на большие расстояния удобней конечно, на машине. Машина - маленький дом на колесах, в ней есть кухня, спальня, душ, здесь я готовлю еду и сплю. К тому же я выбрал неприхотливую машину на дизельном топливе Toyota Land Cruiser 76, которая расходует 12 литров на 100 км. Свой путь я начинал не один, а вместе с двумя своими детьми, которые проехали со мной семь стран, но в Турции я принял решение отправить их домой, с тех пор путешествую в одиночку. Моя машина обклеена флагами разных государств и логотипами партнеров проекта.

- Вы путешествуете достаточно большое количество времени, за которое может произойти много разных событий, как приятных так и не очень. Расскажите о каком-нибудь курьёзном случае.

- Мне повезло, на моем пути хороших людей я встречаю намного больше, чем плохих, надеюсь, и дальше все будет очень позитивно.

В пути бывает очень много всяких ситуаций, я попадал в разные передряги, конечно, не без этого. Например, в Греции невероятным образом оказался не в тот момент, в ненужном месте.

Там был митинг, справа стояли полицейские с щитами, а слева целая толпа молодежи в масках с битами и коктейлями Молотова в руках. В этой стране довольно часто происходят подобные массовые шествия, и я еле успел унести оттуда ноги.

Поскольку я часто остаюсь ночевать в хостелах, приходилось оказываться в самых криминальных районах разных стран. Были неприятные моменты, приходилось разговаривать с хулиганами, а иногда и просто убегать.

- Нынешнее кругосветное путешествие в одиночку в качестве посла доброй воли вы посвятили детям с синдромом Дауна. Что именно вы хотите донести людям?

- Я хочу, чтобы люди задумались. Ведь это может случиться с каждым ребенком. Это наши дети! Мы их любим также, как и остальных. Я планирую рассказывать в местных мотоклубах о Таджикистане и посещать центры для детей с синдромом Дауна. Своим путешествием я, прежде всего, хочу привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются на родине семьи с "солнечными детьми". Ведь дети с синдромом Дауна такие же члены общества, как и все!

«Хочу, чтобы таджики гордо несли свой флаг»

В общей сложности за время кругосветного путешествия Фарход Калонов посетит 50 государств и преодолеет 100 тысяч километров, на что потратит целый год. Кроме благотворительности, таджикский путешественник хочет пробудить в молодежи Таджикистана чувство патриотизма и привлечь внимание к здоровым видам спорта. Собственным примером он показывает, что собой представляет жизнь в движении.

Калонов завел виртуальный дневник поездки, где выкладывает свои рассказы и фотографии о путешествии. Единственным спутником Фархода на этом долгом пути является флаг Таджикистана. Еще Фарход везет с собой много книг и дисков о Таджикистане на английском языке, рассказывает жителям разных стран про родной край, тем самым привлекает потенциальных туристов.

- Возможно, после меня найдутся новые таджикские исследователи мира, зажгутся новые экспедиционные проекты. Хочу, чтобы таджики гордо несли свой флаг. Поднимались в горы, опускались в недра земли, выигрывали соревнования, путешествовали. Я горжусь, что я таджик, и я буду делать все, чтобы весь мир узнал о нас с лучшей стороны, - говорит Фарход.

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