Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с целью ознакомления с достижениями и проблемами Согдийской области сегодня поехал в Худжанд.

В международном аэропорту Худжанда главу государства встретили руководство области, местные активисты, представители общественности.

На территории Джабборрасуловского района он сдал в эксплуатацию полностью реконструированный участок автомобильной дороги, протяженностью 17 километров, сообщает пресс-служба главы государства.

Со сдачей в эксплуатацию данного участка завершен первый этап реконструкции автодороги Худжанд-Исфара.

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Президент поручил соответствующим областным и республиканским структурам постоянно держать под контролем состояние данной дороги, чтобы она была в хорошем состоянии.

В центре данного района сдан в эксплуатацию флагшток, высотой 50 метров, на котором установлен государственный флаг Таджикистана шириной 7 метров, длиной 14 метров.

Возле площади, где возведен флагшток, построены три фонтана и аллеи.

Также в Джабборрасуловском районе сегодня с участием президента был сдан в эксплуатацию частный детский сад «Нурафшон», который построили местные предприниматели для 240 детей.

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