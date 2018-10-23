Легионер из Дагестана Гамид Джалилов, представивший Таджикистан на очередном чемпионате мира по вольной борьбе в Венгрии, проиграл на старте соревнований и выбыл из дальнейшей борьбы. Он единственный спортсмен, кто выступал под флагом нашей страны в этом году.
В весовой категории до 74 кг Джалилов, который один представлял нашу страну на турнире, проиграл итальянскому борцу кубинского происхождения Франку Чамисо с результатом 0:9.
Чамисо после этой победы обыграв двух соперников, дошел до полуфинала, но, уступив россиянину Заурбеку Сидакову, остался без медалей. Чемпионом стал тот же Сидаков, обыграв в финале Автандила Кентчадзе из Грузии.
Как рассказали "АП" источники в спортивных кругах, из-за отсутствия полноценных регулярных сборов таджикские борцы не сумели показать хороший результат на чемпионате Азии и Азиатских Играх. По этой причине было решено не подавать заявку на чемпионат мира, за исключением Гамида Джалилова.
Кстати, в качестве арбитра на чемпионате выступает таджикский рефери Хабибулло Нарзуллоев.
В своей истории Таджикистан лишь только раз получал награду в чемпионатах мира по борьбе: в 2007 году дагестанец Юсуф Абдусаломов (до 84 кг), выступавший под флагом Таджикистана, завоевал серебро.
Борец Гамид Джалилов несколько лет представляет Таджикистан на международной арене. В прошлом году в Грузии на Гран-при по вольной борьбе он стал обладателем бронзовой медали.
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Амон7 часов назад
А что в Таджикистане не нашлось нашего спорцема? Или уже некого обмануть и решили обмануть бедного дагестанца? Знал бы он что я му ни чего не светит даже если он будет чемпионом то и он бы наверное убежал.. по глазам видно молод ещё и наивен...
Alisher9 часов назад
Кто дает им таких правах чтобы выступили за Таджикистаном? Почему их не проверите?
Генацвали Alisher5 часов назад
Видите ли Alisher, чтобы поехать на чемпионат мира нужно получить приглашение которое дается тем спортсменам, которые выполнили определенный норматив - стали призерами чемпионата Азии, Европы и т.д. К сожалению, ни вы лично, ни другие спортсмены в Таджикистане не смогли пройти квалификацию, а Гамид Джалилов смог (просто он лучше борется чем те кто считаются таджикскими борцами). Именно поэтому на чемпионат, под флагом РТ, поехал Гамидов. Вообще то об этом было написано в статье, но вы наверное не смогли прочитать и понять суть )))