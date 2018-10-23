Эмомали Рахмон, который сегодня находится с рабочей поездкой в Согде, открыл двери Центра здоровья в Джаббор Расуловском районе, сообщает пресс-служба президента.

Здание Центра здоровья в сельском джамоате Мехробод Джаббор Расуловского района построено при поддержке правительства в рамках проекта «Улучшение медицинского обслуживания». В нем - 21 кабинет, в том числе есть и кабинет для проведения обряда «хатна». Здесь установлено 85 наименований новейшего медоборудования. В Центре здоровья будут работать 10 врачей и 23 медсестры.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /11

В джамоате Гулакандоз президент открыл швейный и ковроткацкий цеха, которые построены местным предпринимателем Исмоилом Самадовым. Около 30 домохозяек привлечены к работе и заняты шитьем школьной формы, униформы для предприятий и учреждений, постельного белья и национальной одежды.

Как отмечает пресс-служба, в настоящее время в ковроткацком цеху производится 10 видов ковров, а сырье, закупается у «Колинхои Кайроккум». Производственная мощность ковроткацкого цеха составляет почти 150 квадратных метров в сутки.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /7

Утром Эмомали Рахмон, отправившийся на север страны с целью ознакомления с достижениями и проблемами Согдийской области, открыл в Джабборрасуловском районе участок автомобильной дороги, протяженностью 17 километров, флагшток, высотой 50 метров в центре данного района и частный детский сад «Нурафшон».

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