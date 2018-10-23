Шестой Международный фестиваль кукольных театров «Чодари Хаёл» открылся сегодня в Душанбе, в здании таджикского кукольного тетра. На фестиваль приехали кукольные театры из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана.

Принимают участие в фестивале и три таджикских театра кукол - из Душанбе, Бохтара и Бустона.

Столичный кукольный театр «Лухтак» представит спектакль, поставленный по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» молодым режиссёром Юлией Москалевич.

В спектакле будут задействованы не только актёры кукольного театра, но и Русского драматического театра имени Владимира Маяковского.

Согласно программе фестиваля, кукольные театры представят на суд зрителей по одному фестивальному и по одному коммерческому спектаклю.

Международный фестиваль кукольных театров «Чодари хаел» продлится до 26 октября.

Он проводится по инициативе министерства культуры при поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству в Таджикистане. В рамках фестиваля также планируется проведение конференций, мастер-классов и встреч.

Отметим, что в рамках программы фестиваля также запланировано посещение театра имени Маяковского: гости смогут посмотреть спектакль-комедию «Бунт невесток», а 23 октября побывают в Таджикском театре оперы и балета имени С. Айни.

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