Жители России считают телеведущих Владимира Соловьева, Андрея Малахова и Владимира Познера наиболее авторитетными журналистами. Это, как пишет Медуза, следует из опроса, проведенного фондом «Медиастандарт» и группой ЦИРКОН.

Большинство участников опроса (51%) не смогли выбрать самых авторитетных журналистов страны. Соловьева назвали 11,1% опрошенных, Малахова — 8,2%, а Познера — 7,2%.

Среди интернет-журналистов самым авторитетным стал Юрий Дудь (0,7%), среди представителей печатных СМИ — Дмитрий Быков (0,2%).

Сами российские журналисты, как следует из опроса 2016 года, считают самыми авторитетными представителями профессии Владимира Познера (20%) и Леонида Парфенова (16%).

Сильнее всего жители России доверяют информационным программам на государственном телевидении (63%), новостям в интернете (44%), частным СМИ (14%), иностранным медиа — 4%. Сообщениям в соцсетях доверяют 15% опрошенных, видео в ютьюбе — 12%, а каналам в телеграме — 4%.

Массовый репрезентативный опрос, посвященный журналистике, провели летом 2018 года среди 1604 человек методом личного интервью.

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