Российский миллиардер, основатель USM Holdings Алишер Усманов передал долю в Mail.Ru Group в управление гендиректору холдинга Борису Добродееву. Это значит, что он теряет контроль над компанией.

USM передал управление своей долей в Mail.ru Group топ-менеджерам компании. В совет директоров Mail.ru Group включили гендиректора Бориса Добродеева и его первого заместителя Дмитрия Сергеева. Главой совета директоров является сооснователь компании Дмитрий Гришин.

Таким образом, теперь трое из 10 членов совета директоров Mail.ru Group являются представителями компании.

По словам Усманова, он готовил передачу контроля несколько лет и уходит из управления с "лёгким сердцем", сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В официальном комментарии Усманова по поводу Mail.ru говорится, что он планировал изменения в управлении несколько лет: "Я уверен, что высокотехнологичные компании должны управляться более молодым поколением - талантливыми и амбициозными людьми, остро чувствующими тренды развития современного цифрового бизнеса".

Представители Mail.Ru Group в разговоре с Би-би-си уточнили, что решение миллиардера означает, что он покидает компанию. Структуры Усманова больше не контролируют Mail.Ru Group.

Усманов избавился от соцсетей

Сделка по обмену акциями фонда Digital Sky Technologies Алишера Усманова, Юрия Мильнера и Григоря Фингера, и компании Naspers, в результате которой DST получил долю Naspers в компании Mail.ru, состоялась в 2010 году, пишет Лента.ру.

При Усманове компания получила контрольный пакет самой популярной в России соцсети "ВКонтакте", а затем и вовсе выкупила ее у прежних владельцев.

Это не первый случай реорганизации контроля в структурах Усманова в пользу менеджмента. В 2012 году он передавал управление своей долей в социальной сети «ВКонтакте» ее тогдашнему генеральному директору Павлу Дурову.

В 2014 году гендиректором "ВКонтакте" стал Борис Добродеев - сын руководителя ВГТРК Олега Добродеева. Незадолго до этого основатель соцсети Павел Дуров тогда заявил, что продает долю "ВКонтакте" из-за требований ФСБ раскрыть данные пользователей, состоящих в группах украинского "Евромайдана".

Вместо социальных сетей Усманов займется электронной коммерцией. Отмечается, что этот рынок в России не только больше рынка социальных сетей в абсолютных цифрах, но и имеет огромный потенциал.

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