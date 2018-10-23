Национальный банк Таджикистана занялся повышением уровня знаний банковских служащих в области управления кредитами и ведения кредитной политики. Власти считают, что именно неправильное отношение к выдаче кредитов приводит к финансовым затруднениям банков.
Руководство НБТ совместно с представителями Всемирного банка ознакомили сотрудников кредитных организаций с мерами по управлению кредитными рисками и снижению уровня неактивных кредитов.
В мероприятии приняли участие первый замглавы НБТ Джамолиддин Нуралиев и постпред Всемирного банка в РТ Ян-Петер Олтерс, сообщает пресс-служба регулятора.
В ходе встречи была отмечена необходимость организации в кредитных организациях для эффективной деятельности системы управления рисками, в том числе кредитными рисками.
«Своевременное определение и устранение недостатков или упреждение рисков зависит от знаний и умений сотрудников кредитных организаций», - считают в Нацбанке.
Участников мероприятия проинформировали о ситуации с неактивными кредитами и реальным состоянием банковской системы страны.
Было отмечено, что кредитный риск влияет на все направления деятельности банка, снижая его возможности по предоставлению новых кредитов. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на экономику страны в целом.
Для предотвращения рисков образования неактивных кредитов банкам рекомендуют прибегнуть к опыту развивающихся стран мира.
Все говорят об одном и том же
Некоторые таджикские банки уже третий год систематически не в состоянии справляться с выполнением своих финансовых обязательств перед клиентами. Объясняется это, в первую очередь, тем, что банки не могут получить обратно выданные ранее клиентам кредиты.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе последней встречи с предпринимателями назвал причину возникновения у банков финансовых трудностей предоставлением ими кредитов без залога.
«Кто же выдает такие большие кредиты в сотни миллионов сомони без залогового обеспечения», - задался вопросом президент.
Руководство НБТ связывало образование проблемных кредитов в больших размерах с выдачей денег своим знакомым и близким.
Некоторые вышестоящие сотрудники самих проблемных банков признаются, что были выданы кредиты без проведения соответствующего предварительного анализа сомнительным людям, а также близким и знакомым под залог имущества, несопоставимо меньшего по стоимости.
Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, комментируя журналистам в начале минувшего месяца ситуацию в банковской системе Таджикистана, заявил, что проблема таджикских банков заключается в том, что они «работают больше по понятиям, а не по сути».
«Деньги нужно предоставлять не тому, кто является чьим-то племянником, а надежному юрлицу», - сказал он.
А проблемные кредиты растут
Несмотря на все эти предостережения и признания, размер проблемных кредитов в банковском секторе страны продолжает расти: суммарный объем просроченных кредитов на начало сентября этого года составил около 2 млрд. сомони (свыше $210 млн.).
Это почти на 100 млн. сомони больше размера неактивных кредитов на начало апреля нынешнего года.
Общая же сумма кредитных вложений банковской системы на 1 сентября составила 8,6 млрд. сомони.
Таким образом, просроченные задолженности занимают почти четвертую часть в общем объеме кредитных вложений.
Кредитные вложения, в основном, приходятся на частные коммерческие предприятия (около 2,3 млрд. сомони), госпредприятия (почти 2 млрд. сомони).
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Гарми5 часов назад
Так и банкиры не могут отказать, когда из того же Нацбанка или правительства ПРИКАЖУТ выдать кредит кому-то.
raisa6 часов назад
короче, "пула бегона накнен" - только своим и выгодно давайте... ничего - бюджет осилит