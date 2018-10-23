В столичном арт-кафе «Маzzа» открылась фотовыставка «По следам снежного барса», приуроченная к Международному дню снежного барса, который отмечается 23 октября. Она дала старт неделе образовательных и культурных мероприятий для сохранения этого знакового для Таджикистана животного.

Цель мероприятий, проводимых в течение Недели знаний для сохранения снежного барса в Таджикистане, в том, чтобы вызвать интерес у таджикистанцев, особенно у молодежи, к проблеме исчезновения этого дикого животного.

«Наши мероприятия - это своего рода дорожная карта, по которой каждый, кого заинтересует эта тема, может получить больше информации», - рассказала «АП» Татьяна Новикова, полевой координатор по управлению знаниями проекта «Сохранение снежного барса и устойчивой жизнедеятельности местного населения».

Открытие культурно-образовательной недели состоялось с фотовыставки в арт-кафе «Мазза» неспроста, поскольку, по словам Татьяны Новиковой, здесь ежедневно собираются культурные люди города, которые, посмотрев на фотографии, могут познакомиться с чем-то новым для себя, а также обсудить со своими близкими вопрос: «Как найти гармонию с природой?».

По приблизительным подсчетам, на территории Таджикистана на сегодняшний день проживают от 250 до 400 особей снежного барса.

«Снежный барс - это индикатор благополучия экосистемы страны. Если мы говорим, что наши ледники снабжают водой всю территорию Средней Азии, то мы должны также задумываться о том, что изменение климата влияет на животных, живущих вблизи ледников. Значит существует риск того, что дикие животные будут спускаться все ниже, к зоне населенных пунктов. И появляется риск того, что защищая свой скот, люди могут начать убивать барсов. Хотя, по данным Академии наук Памира, жители края все чаще, завидя поблизости снежного барса, не убивают его, а звонят по горячей линии, чтобы специалисты поймали дикого зверя и вернули его в родные края», - рассказала она.

Asia-Plus 1 /5

Участниками Глобальной инициативы по сохранению снежного барса являются 12 стран: Казахстан, Россия, Кыргызстан, Монголия, Китай, Непал, Бутан, Афганистан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Индия.

В среду в конференц-зале гостиницы «Атлас» состоится тренинг-семинар для представителей СМИ, в рамках которого будет рассказано о стандартах освещения экологических вопросов в средствах массовой информации, и о том, как вести блог и использовать мультимедийные платформы для передачи экологического сообщения.

В четверг в коворгинг-кафе «Паркинг» состоится интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и заседание одноименного клуба, посвященные Международному дню снежного барса.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus