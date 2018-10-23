Вид на новый универмаг в 1958 году

В Душанбе снесут ещё один кусочек нашей общей истории - здание бывшего «Детского мира», в последние годы - «Книжного», а мы подготовили для вас подборку старых фотографий: как он строился и выглядел раньше.

«Детский мир» на площади им. Айни в Душанбе открылся в октябре 1957 года. Он был возведен душанбинскими строителями в рекордно короткие сроки - всего за два года, к 40-летию Октябрьской революции, став самым большим детским магазином в Таджикистане.

Но, как многие советские постройки в нашей столице, здание универмага, долгожителем не станет. Для многих поколений душанбинцев, снос одного из самых памятных зданий нашего города, «Детского мира» станет большой утратой.

А ровно 61 год назад, в 1957 году, в городской прессе были опубликованы фотографии, посвященные первым дням начала работы универмага. Вот эти снимки.

1957 год, заканчивается строительство здания «Детского Мира». 1 /7

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