В воскресенье в Душанбе состоялась встреча душанбинцев с Народным артистом Таджикистана Хошимом Гадо. Она прошла в «Душанбе Моле». Встреча была организована по следам постов в Фейсбуке, где жители города сообщали о том, что артист нуждается.

Небезразличные горожане решили сделать любимому актёру своеобразный подарок - организовать встречу с почитателями его таланта, и просто с теми, кто гордится этой личностью, своим земляком, ради которого ходили на спектакли их родители, ради которого зрители не только в Душанбе, но и в Москве и других городах мира в течение получаса аплодировали стоя.

Встреча прошла в тёплой и дружелюбной обстановке. Пришли на нее представители всех возрастов: удивило, что было много молодых. В павильоне, где проходила встреча с артистом, были вывешены фотографии Хошима Гадо и кадры из фильмов, в которых он снимался. Хошим Гадо с радостью отвечал на вопросы и ставил автографы с пожеланиями на книгах, которые приобрели гости.

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«Он – целая эпоха»

После встречи душанбинцы поделились своими впечатлениями от встречи с артистом в соцсетях.

«Я вернулся к жизни!» - именно эти слова мы услышали от актера, Народного артиста СССР и Таджикистана Хошима Гадоева на встрече с поклонниками его творчества. Ради этих слов стоило подарить вечер добра, уважения и восхищения», - написала активистка Зуля Рахматова, которая и выступила инициатором организации встречи с Народным артистом.

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Она отметила, что многие отговаривали ее от затеи: «Мне в личку писали и говорили: «Зуля, зачем тебе это? Он же неадекватный, он же странный, он притворяется, он богатый... Но для меня Хошим Гадо, прежде всего, пожилой человек, меня всегда учили уважать старых и заботиться о слабых.

Честно признаюсь, было нелегко, у актера непростой характер, он вспыльчивый, напористый, и не со всеми идёт на контакт. Но нам удалось, подружиться и понять друг друга».

«Мы подарили Хошиму Гадоеву то, чего ему так не хватало - общение, любовь народа, уважение к его заслугам. Встреча прошла очень по-доброму, и я рада, что молодежь проявила интерес к творчеству актера. Спасибо всем, кто нашёл время и пришёл, на наш праздник Доброты!!! Спасибо всем добрым людям!!!», - написала Рахматова.

«Хошим Гадо был очень рад, взволнован, он охотно делился с нами воспоминаниями из своей жизни, о ролях, своей философии, вспоминал моменты из актерской деятельности в кино и театре, рассказывал, как ему досталась роль Сухроба в знаменитой исторической эпопее «Рустам и Сухроб"». Ведь он - целая эпоха, история!», – пишет одна из участниц встречи.

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«Не знаю, нужны ли эти встречи Хошиму Гадо, но нам, и особенно молодому поколению, точно нужны! Ведь их заслуги велики, и звания получить в эпоху СССР для таджиков вдвойне тяжелее было… Огромное спасибо, что смогли вернуть ему чувство гордости за творчество, за вклад в историю культуры Таджикистана», - написала юная душанбинка.

Памятники нужно ставить при жизни …

Пользователь Фейсбука Нигина Бегматова тоже поделилась своими впечатлениями от встречи (орфография и пунктуация автора сохранены):

"В детстве, когда мы случайно на улице видели Хошима Гадо в очках и с портфелем в руках, мама всегда говорила: "Смотри, это легендарный Сухроб, незабывай говорить "Ассалом" и спрашивать как он поживает, когда будешь проходить возле него".

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Тот самый Сухроб, в которого был влюблен весь СССР, уникальный и универсальный актёр Хошим Гадо, который и по сей день сохранил в себе черты и стан настоящего мужчины, настоящего героя! Столько сегодня признаний в любви и творчестве было адресовано легенде! Стар и млад смотрели на него с восхищением, временами смеясь над его шутками. Да, он еще тот шутник! Высокий, статный, красивый, настоящий советский человек, напоминал мне дедушку, который, кстати, был знаком с ним. Приятно. Гордость. До слёз.

Таким выдающимся личностям, по-моему нужно малое от нас с вами: признание заслуг, внимание и общение. Хошим Гадо сложный и капризный человек. Да, он же творческая личность. Ему позволительно. Он философ. Он заслужил. Об этом свидетельствуют его многочисленные награды. Мы не говорим, что Хошим Гадо забыт со всем, нет. Сегодняшний вечер еще раз доказал, что ему нужно внимание, он не признает старость, ему есть что рассказать и чему научить многих.

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Не знаю, думаю для него надо организовывать почаще творческие вечера, приглашать, дать пространство, где бы Хошим Гадо мог видеться с молодежью, делиться опытом, яркой творческой жизнью. Зачем ставить памятники и называть улицы именами великих людей, после их смерти , если сейчас они живы и рядом с нами и нуждаются в нас ? Заслуги надо признавать и отдавать им честь, когда они живы, чтобы они чувствовали себя нужными своей стране, которой служили всю свою жизнь, прославляя свою Родину на весь мир".

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...Порой мы недооцениваем своих близких, родных и знакомых, тех, кто с нами рядом. А потеряв их навсегда, мы становимся безутешными и корим себя за всё, что могли бы, но не сделали. А ведь человеку, особенно в солидном возрасте, по сути, много не надо - ласковое слово и внимание...

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